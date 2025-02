La exministra de exteriores Arancha González Laya: "Estados Unidos quiere que Europa sea su vasallo"

Este fin de semana, la Cumbre de Seguridad de Múnich ha mostrado el abismo que nos separa de Estados Unidos en este nuevo orden mundial. Tanto, que la Conferencia ha acabado entre las lágrimas de su presidente Chistoph Heusgen. Para analizar esta situación en Espejo Público hablamos con Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores y actual decana de la Paris School of International Affairs.

Tras las últimas declaraciones de EEUU en la Conferencia de Múnich, González Laya cree que "Estados Unidos ha decidido que la Unión Europea no es su aliado, quiere que sea su vasallo. Eso es lo que nos ha dicho. Nos lo ha dicho en lo económico, nos lo ha dicho en seguridad y nos lo ha dicho en lo democrático porque no le gusta el modelo democrático europeo". La pregunta para la exminsitra es ¿qué queremos ser los europeos? y ante esta incógnita su visión es que "no es una cuestión de medios. Europa tiene capital, tiene armamento, armas nucleares y fragatas... lo que Europa necesita decidir es si tiene la voluntad política de ser un actor y no no un súbdito y de eso va la reunión de París de esta tarde".

"Esto no va de meterse debajo de la mesa, sino de defender nuestros intereses"

Según la exministra de Asuntos exteriores "la presencia de EEUU en la OTAN no es caridad hacia la Unión Europea. Eso el interés compartido de mostrar una defensa firme en el espacio euroatlántico. No es caridad, porque también los europeos compramos nuestro armamento, mas del 80% de nuestro armamento de Estados Unidos. Todo esto no es caridad es interés estadounidense e interés europeo". Añade en Espejo Público que no cree que discrepar con Estados Unidos sea insultar a la nueva administración según su visión es "llamar a las cosas por su nombre, pero tampoco creo que esto vaya de meterse debajo de la mesa. Se trata de ver cómo defendemos nuestros intereses."

González Laya sabe de lo que habla porque tiene experiencia con la primera era de Trump pero entonces recuerda "había negociadores" ahora "tenemos una nueva versión de una administración Trump, cuyo interés es debilitar a la Unión Europea desde dentro apoyando a las fuerzas políticas que quieren menos Unión Europea. Están intentando debilitarnos desde dentro y no tengo ninguna duda." Por eso insiste en la idea de que "ahora está sobre la mesa definirnos a nosotros mismos" en Europa.

Para González Laya, España como miembro de la UE ha aumentado el gasto en defensa, hemos dado apoyo financiero a Ucrania para luchar contra Rusia pero "ahora nos va a tocar hacer más" en toda Europa. Los ciudadanos han apoyado y han entendido que la guerra contra Ucrania era para defender nuestros valores.

Europa se queda fuera

Estados Unidos quiere una paz a su manera, sacando del aislamiento a Rusia, con una mínima intervención de Ucrania, y con Europa fuera de la mesa de negociaciones, mantiene. El vicepresidente de Estados Unidos lo trasladó así a los líderes europeos en un durísimo discurso durante la Conferencia de Múnich. El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, lo trasladó hacia los líderes europeos en un discurso durísimo durante la Conferencia de Munich.

Desde que Trump llegara a la Casa Blanca la brecha entre Europa y Estados Unidos sigue creciendo y una buena muestra ha sido lo ocurrido en la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana. El vicepresidente Vance lo ha dejado claro: "En Washington, hay un nuevo pueblo de sheriff. Bajo el liderazgo de Donal Trump podemos estar en desacuerdo", dice porque EEUU no está dispuesto a callarse aunque su discurso no guste aquí, en pleno corazón del viejo continente, y ante un público perplejo se ha distanciado de la postura europea.

"EEUU ya ha dicho que la amenaza que más le preocupa no es Rusia ni China"

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D: Vance, ha dejado claro que para su administración Rusia no es la gran amenaza. "La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor extremo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene de dentro. El retroceso de Europa en algunos valores fundamentales."

En Europa estamos ante un nuevo escenario, un giro de 180 grados que ha dejado a Europa el shock. "No aceptaremos que personas externas interfieran en nuestra democracia" respondía con contundencia el canciller alemán, Olaf Scholz. Pero en este recién estrenado mandato de Donald Trump, América se posiciona junto a la extrema derecha crítica a nuestras libertades y exige al resto de países que suban el gasto en defensa. Desde la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, lo apoya y deja esta crítica. "Hay expectativas de que los europeos intensifiquemos nuestros esfuerzos. Tenemos que gastar más. Tienen razón, no gastamos lo suficiente".

El precio de la Paz

Otro de los puntos de conflicto son las negociaciones de paz para Ucrania. Y aquí, desde la cúpula de la OTAN, va otro capote a Trump. En la conferencia de Munich Rutte. "A mis amigos europeos les diría que participen en el debate no quejándose de que sí o no están en la mesa, sino presentando propuestas concretas." En definitiva, pide menos crítica y más apoyo. Desde Washington ya se ha organizado la hoja de ruta para terminar con el conflicto y aquí detalla Vance lo que quiere el Gobierno norteamericano es "una paz duradera, no el tipo de paz que traería un nuevo conflicto en Europa del Este dentro de un par de años".

Pero en este plan, ideado por Trump, el papel de Ucrania es casi inexistente. Zelensky quiere la paz pero no a cualquier precio. "Ellos dos puedan discutir todo lo que quieran pero nunca se tomará una decisión si nosotros no estamos de acuerdo". Y no solo Ucrania, está al margen, toda Europa se ha quedado fuera de las negociaciones. Por si había dudas le han preguntado directamente al enviado de EEUU y la respuesta no podía ser más contundente, un "no" tajante.

Con este mensaje que nos dejan en Munich el presidente de la Conferencia cerraba la jornada agradeciendo a todos los políticos europeos que hayan manifestado y reafirmado allí los valores que defienden". Un momento difícil y emocionante que ha terminado con una gran ovación ante las lágrimas de Chistoph Heusgen.

Reunión de urgencia en París

Tras el desolador panorama del fin de semana Europa busca ahora en París una estrategia que le permita tener voz y voto en el plan de paz para Ucrania, pero no solo eso: en esta reunión de urgencia que ha convocado Macron, la Unión Europea tiene que empezar a redefinir su papel político en el mundo y su nueva relación con Estados Unidos.

El presidente francés reunirá a la cúpula de la Unión Europea, de la OTAN y a otros siete jefes de Estado y de Gobierno. Al encuentro acudirán, el presidente Pedro Sánchez, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro británico, Keir Starmer, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. La reunión contará también con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañando a los mandatarios.

