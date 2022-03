Natasha, la ucraniana que narra su llegada a España: "No volveré a hablar ruso nunca más"

Seguimos a Natasha en su viaje a España con su suegra y sus 2 hijos después de que la guerra la obligara a salir de Kiev (Ucrania). Ya en Francia, se acerca a su destino: Zaragoza. Desde que salió de Ucrania ha hecho noche en Cracovia y en la frontera entre Alemania y Francia para reponer fuerzas en un viaje de más de 3.000 kilómetros.

Espera llegar esta misma noche a Zaragoza donde la esperan sus amigos y donde tiene una casa donde podrá descansar con los suyos. Susanna Griso le ha comentado que hay mucha gente que está siguiendo su viaje a España y se interesa por ella. Natasha se siente agradecida por todos los apoyos que está recibiendo. Los hoteles le han salido gratis y la comida también se la han facilitado las personas que quieren colaborar con ella.

"No voy a volver a enseñar ruso nunca más"

En Instagram sus alumnos rusos le siguen comprando clases de español para lo cual le transfieren el precio a través de un sistema de pagos. "Cuando dije que venía a España en mi propio coche y dije que tenía que hacer más de 3.000 kilómetros los propios españoles me empezaron a comprar clases de español para ayudarme".

Esta mujer ucraniana se siente emocionada de todo el apoyo que está recibiendo: "Esta mañana me desperté con un mensaje del banco y me puse a llorar". Ya está enseñándoles a sus hijos español sabiendo que dentro de poco tendrán que ir a la escuela en Zaragoza.

Renuncia a seguir enseñando ruso: "No lo voy a hacer nunca jamás. En mi Instagram yo tenía seguidores de Rusia y preferí hablar ruso para que me entiendan todos porque los ucranianos somos bilingües pero desde el 24 de febrero hablo solo ucraniano". Tiene muchas ofertas de trabajo encima de la mesa. Le preocupa estar cerca de sus hijos y su suegra que no hablan ni inglés ni español y cuenta que cuando pueda descansar decidirá sobre su futuro laboral.

