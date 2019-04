"Nadie me ayudó cuando me agredieron en la puerta de la discoteca"

Nicole, la joven de 15 años agredida a las puertas de la discoteca de Olivia Valere en Marbella y que le ha costado la pérdida de su ojo derecho, ha declarado a Espejo Público que "es mentira que los porteros me ayudaran. Lo cierto es que le dijo a una chica que me dejase en paz y que no me ayudase. El mismo dueño de la discoteca que estaba en frente mío me miró y aceleró con su coche. No se paró a ayudarme. Ni siquiera los taxistas me ayudaron porque decían que les manchaba el coche de sangre", se lamenta.

En cuanto a una de las versiones de la agresión en la que se dice que la botella con la que Nicole fue afredida provenía e un botellón cercano, la joven lo ha desmentido. "Es falso. Cualquiera que acude a la discoteca de Olivia Valere nunca hace botellón. Aparte que la botella que ellos tenían era una de las que promocionaban dentro del local".

"Esta chica miente. Yo he hablado con la gente de la discoteca y los porteros y me ya me han contado cómo fueron los hechos. Se puede demostrar que donde se produjo la agresión no se puede ver desde la puerta. Es una mentira total", se defiende la propietaria del local, Olivia Valere en Espejo Público.