"No se nada sobre mi hija Ximena a pesar de la sentencia a mi favor"

La última vez que Alfredo Márquez escuchó a su hija llamarle papá fue hace cinco años. Todo ese tiempo lleva Alfredo entregado a la recuperación de su pequeña secuestrada por, Cristina Cavazos, su tía materna. Ocurrió en enero de 2009, se llevó a la niña de Barcelona a México cuando la madre de Ximena agonizaba a causa de un cáncer en el hospital.

Se llevó a la niña a México en enero de 2009. Y allí, a través de argucias en los tribunales, ha intentando quedarse con la pequeña. Pero después de un lustro de lucha, Alfredo ha logrado que le reconozcan lo que nunca debían haberle negado. La Corte Surpema de México le devuelve la patria postestad de su hija. En una sentencia que ya es firme.

En una entrevista a Espejo Público, Alfredo Márquez, se ha mostrado triste y preocupado debido a que desde que se hiciera pública la sentencia no ha podido localizar a su hija. "No se nada de mi hija. No la llevaron al lugar donde nos solíamos encontrar. No es la primera vez que pasa esto, pero estoy preocupado", asegura.

En España la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a Cristina Cavazos a tres años de prisión por secuestrar a Ximena. Ahora, Alfredo quiere que le devuelven cuanto antes a su hija y recuperar el tiempo perdido. Para que Ximena entienda su historia.