Nacho Cano: "Isabel Díaz Ayuso ha sido la salvadora de este país"

Nacho Cano, compositor multifacético, visita Espejo Público para tomarse Un café con Susanna. Cuenta que duerme poco, unas 4-5 horas al día, y se mantiene a través del yoga y el deporte. Aunque le gusta la noche lo que sí está claro es que el día le cunde. En 4 meses ha vendido 110.000 entradas para ver su musical 'Malinche'. Explica que después del musical 'Hoy no me puedo levantar' ha sido el segundo musical en castellano que más entradas ha vendido.

Nacho Cano explica quién era Malinche

Malinche aporta una visión distinta a lo que fue la creación de México. Asegura que los mexicanos son quienes más lo han entendido y quienes más lo aprecian. "A nadie le hace gracia ser un hijo de puta pero en este musical ellos se reencuentran con 'Malinche' que es la madre del mestizaje. Para mí es la mujer más importante para definir quién es América", explica.

Define a Malinche como la mayor precursora del cristianismo. Explica que para ella abrazarse al cristianismo supuso empezar a vivir en libertad y a sentir lo que era el respeto. "Tenía la categoría de doña Marina que en aquella época era como si te nombraran marqués. Durante años fue considerada traidora en México por una manipulación errónea de la historia", según Cano. "Ella era parte del enemigo de los aztecas", apunta.

El artista quiere poner en marcha 40 becas para talentosos artistas. El objetivo es que quienes se adhieran tengan gratis la formación en baile urbano, flamenco, acting y canto, que son las 4 disciplinas fundamentales de Malinche. "Esto lo hacemos para crear una compañía B para que en la A empiece a haber suplencias. También porque vamos a hacer un infantil de Malinche y también una versión en inglés".

Cano quiere empezar a hacer musicales enfocado al turismo inglés, alemán y francés. "Yo he vivido 9 años en Londres y si yo después de un musical me puedo ir a tomar jamoncito y una caña sin que me caiga la lluvia, imagina el plan", apunta.

La relación de Nacho Cano con Isabel Díaz Ayuso

Reconoce que la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le apoyó en un momento delicado en plena pandemia. "Mientras que los teatros de todo el mundo cerraban ella los mantuvo abiertos y gracias a ello pude pagar a mis artistas y levantar ahora el musical Malinche. "Ayuso ha sido la salvadora de este país y creo que a los que les gusta y a los que no le deberían de agradecer mucho porque gracias a ella muchas cosas buenas vana funcionar cada vez mejor

Se considera fan de Ayuso y cuenta que una de las cosas que más le gustan de la del PP es que es igual dentro que fuera, y no tiene dos discursos. "Es lo que ves. Creo que la vida es mejor con ella incluso para los que no la votan", añade.

Nacho Cano, sobre Rosalía

Mantiene Nacho Cano que la artista viene de un mundo muy complejo que es el flamenco y que cualquier persona que venga de esa disciplina en el arte está en el enésimo nivel. "Creo que cuando yo hice 'Hoy no me puedo levantar' muchos no me entenderían pero los lenguajes de los tiempos van cambiando". Le encantaría que Rosalía fuera a ver su musical porque la admira muchísimo.