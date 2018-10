Nacho Abad cuestiona la expulsión del Ejército del militar de 'La Manada': "No hay una sentencia firme"

LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA, A DEBATE

El colaborador de 'Espejo Público', Nacho Abad, ha puesto en cuestión la nota de prensa del Ministerio de Defensa en la que se informa que Alfonso Jesús Cabezuelo, miembro de 'La Manada', ha sido expulsado del Ejército. Abad destaca que en la nota se aporta el nombre completo del condenado por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016. "No es legal que en este tipo de notas se publiquen nombres y apellidos. Me gustaría preguntar a la ministra de Defensa por esto", señala. Asimismo, asegura que hasta que no haya una sentencia firme no se puede afirmar que este joven haya sido expulsado.