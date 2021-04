Atropella mortalmente a su novio tras una discusión en Mallorca y la descubren por una cámara de vigilancia

Desde el primer momento a los agentes no les cuadró la versión de la joven. La mujer aseguró que tras un desafortunado accidente había atropellado a su pareja. Sin embargo, la grabación de una cámara de seguridad no deja lugar a dudas.

Tras una acalorada discusión en un polígono de Palma de Mallorca, la mujer atropelló a su pareja que falleció al día siguiente en un hospital.

Juan Tomás Macías es el jefe de Homicidios de Palma. Cuenta que recibieron la noticia de que la presunta autora del crimen había recibido amenazas de la familia de la víctima, que no creía su versión. A partir de ahí le tomaron declaración y vieron que las explicaciones que daba sobre el caso eran contradictorias. Primero aseguró que estaba con él, no lo vio y arrancó el vehículo. En su segunda declaración señalaba que no sabía de dónde había salido su novio pero que la puerta del copiloto estaba abierta.

Estas versiones contradictorias propiciaron una investigación que se saldó con el hallazgo de las imágenes de una cámara de seguridad que deja ver cómo la mujer atropelló a su pareja, abandonó el lugar y posteriormente regresó.

