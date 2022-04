Susanna Griso se solidariza con la periodista Andrea Ropero tras el encontronazo con Miguel Ángel Rodríguez

La periodista Andrea Ropero y el director del gabinete de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, han protagonizado un encontronazo cuando la informadora intentaba preguntar a la presidente Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez le afeaba a Ropero estar preguntando a la presidenta después de que esta ya hubiera ofrecido una rueda de prensa.

El periodista Toni Bolaño conoce bien el mundo de los gabinetes de Gobierno y asegura que él también hubiera estado cabreado por el hecho de que se siguiera preguntando a Ayuso aunque sí reconoce que la forma no es buena. Por su parte, Eva Miquel, quien también cuenta con una amplia experiencia como directora de comunicación, apunta que los que han sido directores de comunicación se encuentran situaciones de este tipo a diario y las tienen que saber gestionar. "Miguel Ángel Rodríguez está un poco impetuoso pero que el asunto me parece un poco exagerado también. Es verdad que ella dice que estaba autorizada a estar allí yo no lo sé pero él dice que las declaraciones ya las han dado. Son situaciones que se dan a patadas cada día que hay que gestionarlas y ya está".

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, se ha solidarizado con la periodista. "Yo aquí siempre me voy a solidarizar con una compañera como lo es Andrea Ropero. A Miguel Ángel Rodríguez le conocemos mucho, ha sido compañero de tertulia en Espejo Púbico durante 10 años y es impetuoso. Se lo podía haber dicho de otra manera y con otro gesto", mantiene.

