La muerte del pequeño Alonso en Tarazona sigue enfrentando a ambas familias

Cuando las cámaras del programa se apagaron se desató la agresión, "se que ha estado mal, pero es que llevamos muchos días de tensión", asegura esta mujer tras la agresión. No querían que los miembros de la familia paterna hablaran y nos acusan, sin ser cierto, de no haberles dado a ellos la misma oporturnidad. Acudimos de nuevo a Toral de los Vados a tan sólo 18 kilómetros de Ponferrada. En el Barrio de San Andrés reside parte de la familia materna de Alonso, el niño fallecido. No somos bien recibidos. nadie quiere hablar. Solo otra tía nos dice que lo que quieren es enterrar al pequeño Alonso.

La investigación de su muerte, bajo secreto de sumario, continúa abierta.