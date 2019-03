Muchos vecinos de Lorca no se fían del peritaje del ayuntamiento

Pedro y Ana son un matrimonio con dos niñas pequeñas. Los peritos del ayuntamiento han cerificado que su vivienda es habitable y que no se va a caer, por ello han colocado una cruz verde en la puerta. Sin embargo, ellos no están del todo convencidos. El interior de la vivienda presenta numerosos desperfectos, grietas, agujeros, cascotes parece más una casa a punto de derrumbarse que una vivienda habitable.

"No queremos que nuestras hijas crezcan en medio de todos estos escombras", reconoce Pedro. "Los técnicos dicen que podemos estar aquí pero nosotros no lo tenemos tan claro". La vivienda apenas tiene 12 años y muchos de sus vecinos han decidido no regresar hasta que el inmueble esté habitable. Pedro y Ana no tenían seguro, aunque él reconoce que no tendrá problemas para reconstruir su vivienda, ya que trabaja en el sector. El problema reside en que todavía les queda la mitad de la hipoteca por pagar.