Muchas familias sobreviven gracias a la pensión de los abuelos

Violeta y Rufo cobran una pensión de unos 1000 euros. Tienen dos hijas mayores. Una de ellas vive en Galicia, es química y no tiene trabajo, tiene tres hijos y el marido también está en paro. Violeta y Rufo le envian todos los meses dinero a su hija, yerno y nietos para que puedan pagar el alquiler, el comedor de niños y algún gasto más. Reconocen que si no les enviaran ese dinero su hija no podría vivir. "Pensábamos que con una carrera y su formación podría alir adelante", afirman.

Aseguran que no se avergüenzan de lo que tienen que hacer, que siempre han luchado por sus hijas y que lo seguirán haciendo, pero se preguntan qué pasará cuando ellos mueran si su hijas no tiene trabajo. "Mientras nosotros estemos no les va a faltar de nada. No lo vamos a permitir".