La motosierra de Daniel La Calle para recortar 180.000 euros en gasto público

El economista Daniel Lacalle, en una entrevista en Espejo Público, no se ha cortado ni un pelo al hablar de su plan para reducir el gasto del Gobierno español, al que ha llamado 'plan motosierra'. Según Lacalle, se podría ahorrar nada menos que 180.000 millones de euros eliminando despilfarros y recortando en varias áreas.

El plan: Daniel 'manostijeras'

Esto es lo que propone Daniel Lacalle para recortar dinero en el gobierno español:

- Asuntos económicos: “4.000 millones”.

- Agenda 2030: “5.000 millones”.

Gasto ineficiente: “30.000 millones”.

Subvenciones cuestionables: “10.000 millones”.

Transición ecológica: “10.000 millones”.

Presidencia: “100.000 millones”.

Empresas públicas ruinosas: “5.500 millones”.

Cuenta Lacalle que en España hay 22 ministerios cuyos presupuestos aumentan cada año. En concreto, que en la Agenda 2030, se destinan “5.000 millones”, pero él considera que no hay que gastar nada en esa área: “En la Agenda 2030 no hay que gastar nada”. Critica la idea de que “cada derecho, cada actividad, necesita un gasto y una administración alrededor de ella”. En cuanto a la transición ecológica, Lacalle es contundente al decir que “no se puede gastar en transición ecológica 10.000 millones cuando las energías renovables no necesitan subvenciones”.

¿Qué ministerios son prescindibles?

Además, subraya que se están malgastando enormes partidas de dinero: “Se hacen enormes transferencias de dinero, con las que estamos pagando a Marruecos escuelas y hospitales cuando tienen sus propios presupuestos”. Sobre los 100.000 millones destinados a la presidencia, el economista dijo que “incluye todo el gasto de presidencia e incluido todo el fantástico gasto, que lo hemos pagado todos los contribuyentes de ahora y los del futuro, la campaña para la presidencia del señor Sánchez”. Para Lacalle, esto es “increíble” y “profundamente antisocial”. Por último, advirtió de que este sistema de gastos “es deficitario siempre” y que “se han aumentado masivamente los impuestos, el gobierno se lucra con la inflación y encima, están haciendo mucho más insostenibles los servicios públicos”.

