"Se ha montado un circo a mi alrededor. Solo vivo de mi trabajo"

LE ACUSAN DE ESTAFAR A 20 MUJERES

En Espejo público hemos podido hablar con el acusado de estafar a varias mujeres. Él se defiende y asegura que "las denuncias que me han puesto es porque no prosperó la relación. Solo he tenido relaciones íntimas consentidas. No debo ningún dinero a las víctimas". Se queja de estar sindo acosado mediáticamente "se ha montado un verdadero circo, soy una persona que vive de su trabajo".