Mónica Puente, responsable de Naturgy en la zona centro de Madrid: "Solo hay cuatro contratos legales en la Cañada Real"

La empresa Naturgy ha querido explicar en el programa Espejo Público la situación que tiene en la Cañada Real. "Nosotros los datos que nos facilitan las administraciones competentes es que existen del orden de 1500 familias o 1500 edificaciones tanto en el sector cuatro como el sector cinco de la Cañada Real" ha asegurado Mónica Puente, responsable de Naturgy en la zona centro de Madrid.

"Históricamente, la Cañada Real es una zona en la que Naturgy ha suministrado energía eléctrica con conexiones ilegales y solo contamos con cuatro conexiones debidamente legalizadas, con toda la instalación reglamentaria desde el punto de vista de seguridad" ha afirmado Puente que ha añadido que "son conexiones ilegales desde hace décadas. Naturgy nunca ha cortado la luz en la Cañada Real. Hemos suministrado energía eléctrica en la Cañada Real a pesar de la situación de las conexiones ilegales Y las interrupciones en el suministro eléctrico se han producido recientemente por sobrecargas desde principios del mes de octubre, que son sobrecargas que equivalen a un 70% del consumo que hemos tenido históricamente en los mismos meses en años pasados".

En cuanto a los cortes de electricidad en la Cañada Real, Mónica Puente, responsable de Naturgy, ha explicado que no pueden suministrar ahora electricidad por seguridad: "Las interrupciones del suministro no se producen porque Naturgy corte la luz. Nosotros no podemos suministrar ahora mismo luz tampoco a los cuatro clientes legales que tenemos en la Cañada Real. No podemos suministrar porque debido a la sobrecarga, las protecciones que son unos equipos que están instalados en cualquier distribuidora eléctrica por obligación de la normativa técnica, actúan de forma automática cuando existe una sobrecarga".

Se trata de sistemas de seguridad para evitar cortocircuitos que actúan de forma automática cuando hay una sobrecarga en la red. "Se trata de proteger a las personas y a las instalaciones de los riesgos que puede generar cualquier accidente eléctrico, cualquier cortocircuito. Desde Naturgy queremos manifestar que compartimos la preocupación con los vecinos de la Cañada Real, en una situación que es una problemática social, en un momento además de meteorología adversa" ha recordado Mónica Puente, responsable de la empresa de electricidad.

"Estamos en contacto continuo con las instituciones, con las distintas administraciones. Estamos a disposición de colaborar en cualquier solución que nos pidan con carácter de urgencia. En concreto, esta misma mañana hemos acordado con el Ayuntamiento de Madrid que Naturgy costeara el gasóleo de los grupos electrógenos que el consistorio ha puesto a disposición de los vecinos para paliar la situación debido a la alerta meteorológica" ha explicado Puente en el programa Espejo Público

