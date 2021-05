Mónica Carrillo, ante el estreno de 'Jacqueline Sauvage: ¿víctima o culpable?': "El caso conmocionó a toda Francia"

Afirma la presentadora de Noticias Fin de Semana de Antena 3, Mónica Carrillo, que el caso de Jacqueline Sauvage conmocionó a toda Francia. La mujer fue maltratada durante casi 50 años por su marido que, además, abusó sexualmente de los hijos que tenían en común. Uno de sus hijos termino suicidándose y el final de la historia vino dado por la muerte del maltratador. Sauvage le pegó 3 tiros por la espalda.

Esta mujer no pudo alegar legítima defensa y entró en prisión. En 2012 las hijas de Jacqueline Sauvage se reunieron con François Hollande solicitándole un indulto que no llegó hasta el año 2014. Una decisión que generó un gran debate entre la sociedad francesa, ya que a la mujer se la juzgó aplicando la ley pero no la legítima defensa.

Tras la emisión de la película 'Jacqueline Sauvage: ¿víctima o culpable?' a las 22,45 horas en Antena 3 Mónica Carrillo dirigirá un debate con distintos expertos para analizar este controvertido caso.

"Veremos hasta qué punto la desesperación de esa mujer no hizo saltar las alarmas en ningún estrato de la sociedad. Ella vivía en un pueblo de mil habitantes, Intentó suicidarse y tuvo un daño físico. Nadie hizo nada por detener aquello. Estaba distanciada de su familia donde también había vivido los malos tratos", apunta Carrillo.

El debate contará con la jueza María Tardón, una superviviente de violencia de género que ahora es educadora o la abogada penalista Beatriz de Vicente. " Veremos a nivel jurídico todas las aristas que este caso pueda tener", concluye Carrillo.

