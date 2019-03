Mónica, una anciana con alzheimer, y su lucha diaria por mantener su casa

Mónica tiene 71 años, una pensión de 365 euros y un maldito principo de alzheimer. Pero Mónica también tiene un alquiler de renta antigua, un segundo aviso de desahucio y muchos amigos que la apoyan. Mónica evitó el primer desahucio gracias la presion social. "Han estado detrás de nosotros no solo el día en que se la quiso desahuciar, sino en todo el proceso previo", asegura el hijo.

Chirstian es el hijo de Mónica. Él no tiene trabajo y se ha convertido en la voz de su madre. El suyo es un caso especial de desahucio. No tiene hipoteca sino un alquiler de renta antigua desde hace 40 años. El actual propietario nunca la ha llamado. "No se ni cómo es su cara. Jamás le he conocido", afirma Mónica. Está al día de todos sus pagos, pero el propietario lleva años intentándola echar de su casa.

Ella no se niega a marcharse, pero necesita tiempo para encontrar un nuevo lugar donde quedarse. Un tiempo que ni el alzheimer ni el desahucio parecen querer concederle.