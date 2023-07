El modus operandi de un 'sugar daddy': "Estoy listo para hacerte feliz"

María Martín, redactora de Espejo Público destapa el 'modus operandi' de un 'sugar daddy' que ha contactado con ella a través de Instagram. Comenzamos por explicar qué es un 'sugar daddy', que es el término que se le da a hombres que buscan relaciones afectivas con chicas jóvenes a quienes prometen regalos o dinero.

El perfil de un 'sugar daddy' es suele ser el de un hombre de alto nivel adquisitivo que en el caso del que contacta con nuestra compañera María Martín dice ser ingeniero propietario de una empresa de construcción. Además se presenta como originario de Nueva York aunque residente en Alemania, y un dato curioso asegura ser cristiano devoto.

El mensaje que manda a la periodista es muy extenso y en él expone "las reglas del juego", siempre marcadas por sus intereses. Siempre es él quien dirige la conversación.

En un momento determinado redirige a María Martín a Telegram, y cuando ella contesta no recibe 'feedback' por lo que vuelve a buscarlo en Instagram y ve que su cuenta ha sido eliminada. Este hecho hace pensar que el fin de todo esto era una estafa y alguna otra usuaria lo habrá denunciado.

La pregunta queda en el aire: ¿Cumplirá realmente lo que promete? A continuación mostramos su oferta:

"Me encantaría que fueras mi 'sugar baby' y con gusto te apoyaré financieramente. Necesito comunicación con alguien con quien pueda hablar como mi hija. Soy un cristiano devoto, así que no necesito nada sexual de tu parte...solo hago esto para ayudar. ¿Has conocido a algún otro 'sugar daddy' antes de conocerme? Bien, supongo que encontraste uno para ti.

Te mimaré lo suficiente si prometes ser directa y sincera conmigo. Tengo suficiente dinero para hacer eso de todos modos. Una cosa más que quiero que me prometas es que no vas a encontrar otro 'sugar daddy'.Deber ser honesta y leal. Sé libre de compartir o decirme cualquier cosa que te moleste No debes discutir conmigo Pide permiso antes de dar mi información (contacto, nombre de usuario) a cualquier persona Sé libre de darme consejos siempre que los necesite.

Después de dos meses tu asignación se duplicará. Espero que no me bloquees ni me evites después de recibir tu dinero porque me han lastimado antes. Estoy dispuesto a ofrecer una suma semanal de 5.000 euros más algo de dinero para compras también, cariño. Estoy listo para hacerte feliz, hacer realidad tus sueños y cuidar bien de ti.

Eres una reina y mereces que te traten como un amorcito. Te consentiría como nunca antes cariño, te lo prometo. ¡Así que te agrego a mi lista de pagos! Creo que tienes Telegram."