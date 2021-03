Mireia Belmonte: "En Tokio quiero superar todo lo que he hecho hasta ahora"

Mireia- Os he querido citar aquí porque aquí empecé a entrenar en 2002/2003. Cuando empecé a entrenar un poco de forma profesional. Hacía mi vida aquí, iba al colegio aquí, dormía aquí, entrenaba... todo... Es donde paso todos los días de mi vida, sábados y domingos incluidos. Y al fin y al cabo esta es mi casa.

P.- ¿Cómo es un día de Mireia?

R.- Pues es un día muy completo. Normalmente son unas 5 horas de agua más otras dos o 3 fuera del agua, pesas, cardio, trabajo abdominales

P.- He leído que eres alérgica al cloro?

R.- Pues sí desde pequeñita salía del agua como congestionada y no sabíamos lo que era. Se lleva como se puede, siempre con un poco de medicación.

P.- ¿Qué tiene el agua para que a usted le guste más que el suelo? porque cuando no ha podido nadar, ha sufrido usted mucho...

R.- Llevo desde los 4 años en una piscina así que todos mis recuerdos son dentro del agua

P.- ¿Cuándo está usted nadando se olvida de que está nadando?

R.- Hay entrenos y entrenos. Hay entrenos en los que tienes que estar el cien por cien de la concentración desde el principio hasta el final. Y hay entrenos que son un poquito más largos en los que a lo mejor te puedes dar el capricho de poder pensar en otras cosas. Yo he llegado incluso a repasar exámenes cuendo tenía exámenes en la Universidad.

P.- ¿Y cuando está en una competición usted sabe cuando le quedan pocos metros que va a ganar?

​R.- Depende de los estilos. Y a veces hasta que no tocas la pared no sabes en la posición que has quedado. Cuando te das cuenta de que estás ahi entre las primeras posiciones es como una motivación saber que vas a quedar en lo más alto del podio.

P.- Una de las disciplinas de toda nadadora es que se tiene que pesar cada día, ¿Cuánto pesa hoy?

R.- Pues hoy 60,5 kilogramos, más o menos.

P.- Un deportista de élite sufre mucho...

R.- Sí, claro cada día... (ser ríe) Cada día sufrimos, ya sea físicamente o mentalmente. Va en el pack. Cada día tienes un reto delante de tí.

P.- Es usted muy exigente consigo misma... ¿Cuántas medallas tiene?

R.- La verdad es que exactamente no se cuántas que tengo. No le puedo decir un número porque mentiría seguramente...

P.- ¿De cuál de todos los trofeos que ha conseguido en su vida profesional se siente usted más orgullosa?

R.- El más especial para mí es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 en 200 mariposa porque para mí fue tocar la gloria.

P.- Ahora su reto es Tokio 2020 y ahí quiere superar todo lo que ha hecho...

R.- Soy consciente de que es difícil, pero bueno, todo deportista siempre quiere más y siempre quiere superarse. Nunca esá saciado del todo. Lo tenemos en el ADN todos los deportistas.

​En cuanto a la brecha de género, Mireia lo tiene claro: "He tenido la suerte de no sentirme nunca inferior por ser mujer, ni nada de eso. Yo creo que el género en este caso no importa porque todos somos humanos y todos hacemos el mismo esfuerzo.

Tiene que ser difícil compaginar ser madre con el deporte. Si alguna vez soy madre, me gustaría serlo cuando ya haya terminado mi vida deportiva para poder dedicarme al cien por cien. Estamos en el buen camino, hemos conseguido muchas cosas, pero creo que sí, todavía nos queda recorrido.

Yo en mi caso he tenido la suerte de sentirme igual que un hombre y nunca he sentido esa discriminación."

Puedes volver a ver la entrevista a Mireia Belmonte en ATRESPLAYER.