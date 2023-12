Miquel Valls desvela la existencia de un mercado negro de semen en internet

Debido a los elevados costes de los tratamientos médicos y de los de fertilidad en particular, ha llevado a muchas personas a buscar alternativas en la red y a realizar inseminaciones caseras sin garantías sanitarias y asumiendo riesgos.

Situaciones desfavorables

Varios foros de internet recogen numerosas solicitudes de mujeres, que desearían ser madres solteras, o de parejas que también buscarían quedarse embarazadas, y bastantes alegan situaciones económicas desfavorables que no les permitirían acudir a clínicas privadas para someterse a estos carísimos tratamientos.

En estas webs también abundan los comentarios de las personas interesadas, así como de los donantes, que en muchos casos son explicaciones escuetas y poco fiables, pero en otros informarían sobre el estado de salud, rasgos físicos, antecedentes e historiales médicos así como aclaraciones sobre haber sido donantes previamente.

Las personas en busca de la paternidad en muchas ocasiones si solicitan información como seminogramas, o analíticas recientes libres de enfermedades de transmisión sexual, así como garantías de no padecer enfermedades físicas, psicológicas o hereditarias.

Muchos lo defienden

Alegando "todos tenemos derecho a ser padres" o justificando que "no es nada malo" y que las clínicas "lo venden como algo terrible porque les perjudica el negocio".

Respecto a los hombres que se ofrecen como donantes, en sus ofrecimientos incluyen la posibilidad de llevar a cabo la inseminación sin contacto o "de forma natural". También se muestran personas dispuestas a realizar el procedimiento cambio de una compensación económica o de forma altruista, y en algunos casos manteniéndose en el anonimato.

Métodos con garantías

Espejo Público habla con el Doctor Juan Antonio García Velasco, director de la clínica IVI de Madrid, quien afirma que "es ilegal, en España ni se compran ni se venden gametos porque no está permitido". El doctor explica que esas personas estarían poniendo en peligro, primero su salud y además estarían asumiendo un riesgo de salud genética, ya que las clínicas realizan a los donantes estudios para prevenir "entre 300 y 500 enfermedades transmisibles", otro estudio psicológico sobre enfermedades que podrían desconocerse.

500 hijos de una misma persona

García Velasco explica que serían muchos más los inconvenientes y peligros que los beneficios o el éxito de esta prácticas. Añade el peligro de perder la "trazabilidad" y que no llevar un control podría desembocar en "casos como ya se han producido en Europa, como el de un donante en Holanda, que habría tenido 500 hijos", con todo los peligros que conlleva.

El doctor además explica que acudir en internet al mercado negro plantearía una serie de dificultades añadidas para el éxito de estos procedimientos ya que requieren de unas condiciones muy específicas: "A efectos prácticos, lo que pueda llegar en un bote, adquirido por internet, realmente vale para poco o para nada".

Finalmente el doctor asegura que no conoce ningún caso exitoso de mujer embarazada mediante una inseminación casera: "La verdad es que no, ni he tenido contacto ni conozco a nadie que conozca a alguien, pero tiene que haberlas evidentemente".