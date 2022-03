El ministro consejero de la embajada de Ucrania: "Si la OTAN tiene miedo a los rusos, nosotros no lo tenemos pero necesitamos aviones"

Dmytrio Matiuschenko, ministro consejero de la embajada de Ucrania en España cree Rusia ha cambiado su estrategia en la guerra con Ucrania y ha pasado por realizar una guerra con medios convencionales que no funcionó a sembrar el pánico a través de bombardeos de escuelas, orfanatos y hospital de maternidad.

Denuncia los bombardeos sobre un hospital en Mariúpol donde las mujeres estaban en trabajo de parto. "Cada vez Rusia aumenta el nivel de estas atrocidades y las últimas declaraciones sobre las armas químicas son algo para lo que debemos estar preparados porque el régimen no sabe qué más podemos usar para doblegar Ucrania y sembrar el pánico. "Tenemos que estar preparados e implementar sanciones aún más masivas contra el Kremlin".

Pone el acento en la necesidad de proteger a la población civil ucraniana y recuerda el peligro nuclear que existe con el ataque. Señala que Ucrania cuenta con 4 plantas atómicas cuyo ataque que puede influir negativamente en Europa. Cuentan además con 15 reactores nucleares y "todo ello está bajo el grave riesgo de una explosión porque significa que el Kremlin utiliza actos de terrorismo internacional y por eso toda ayuda que está siendo dada a Ucrania no es suficiente". Pide a la OTAN que cierre el cielo sobre Ucrania.

"Si la OTAN tiene miedo el ejercito ruso Ucrania no lo tiene y por lo menos necesitan los aviones y también los sistemas antiaéreos". No entienden el reparo de la OTAN y por qué no envían kazas a Ucrania para proteger a población civil.

