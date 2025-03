El millonario José Elías vuelve a su barrio 20 años después: "Todo lo que soy hoy, se lo debo a este lugar"

El empresario José Elías ha visitado el plató de Espejo Público, donde ha sido entrevistado por Susanna Griso para hablar sobre su último vídeo: "Vuelvo al barrio de mi infancia por un día". En este vídeo, publicado en sus redes, Elías regresa a Sant Crist de Can Cabanyes, en Badalona, el barrio donde creció, para reencontrarse con sus raíces y reflexionar sobre los cambios que ha experimentado la zona.

Durante la entrevista, el empresario compartió sus impresiones sobre la transformación del barrio y cómo esta experiencia le ha hecho reconectar con personas y lugares significativos de su juventud. "Aquí viví hasta los 27 años. Pasé mi infancia, mi adolescencia y parte de mi vida adulta aquí", explica Elías. El millonario ha recorrido las calles que lo vieron crecer, recordando momentos clave de su vida: "aquí jugábamos al fútbol en la calle, en ese descampado. No teníamos otra cosa. No había móviles, no había redes sociales, solo la calle y los amigos".

Un viaje al pasado

El empresario visitó algunos de los lugares más significativos de su juventud, como el descampado donde jugaba al fútbol con sus amigos: "no teníamos móviles ni internet, solo la calle y la pandilla. Este sitio era nuestro campo de juego", recordó con nostalgia. También pasó por la vivienda en la que creció, un humilde piso en el que vivía con su familia: "aquí éramos felices con muy poco. Lo importante no era lo que teníamos, sino la gente con la que compartíamos el día a día".

Uno de los momentos más emotivos del vídeo es cuando Elías reflexiona sobre la transformación del barrio: "antes había más comunidad, la gente se conocía y se ayudaba más. Ahora todo ha cambiado, pero lo que viví aquí me enseñó valores que llevo conmigo hasta hoy". En la entrevista con Susanna Griso, el empresario destacó la importancia de recordar los orígenes: "nunca hay que olvidar de dónde venimos. Este barrio me enseñó a valorar las cosas, a luchar y a salir adelante. Todo lo que soy hoy, en parte, se lo debo a este lugar".

