¿Los empresarios deben hacer pública su ideología? José Elías se confiesa en Espejo Público

Arrancó el programa directo al grano. "Quiero que te mojes", le dijo Susanna Griso, y su respuesta fue: "Para muestra un botón". "No creo en un partido ómnibus, veo cuatro variantes, de los cuales me ponen en un panfleto un montón de cosas, y no puedo estar de acuerdo con todas, para mi esto del ómnibus me parece un disparate total, que se arreglaría con preguntar cosas, una por una, que es como lo entendemos la gente, ¿esto sí, o esto no? pero lo otros insistía "es un disparate y una tomadora de pelo a unos y a otros".

"Votaría a un líder y no veo en estos momentos nadie"

"Como los cuatro tiene un panfleto ómnibus y con ningún comparto opinión al 100% por eso me tengo que abstener, yo votaría más que a un color o a uno de los cuatro colores que parece que aquí seamos un poco justitos, votaría a un líder y no veo en estos momentos nadie".

¿Nadie representa tus intereses? "En estos momentos no. Lo único que veo son intereses políticos y no intereses en solucionar problemas. Si yo veo a alguien con un interés real de solucionar problemas me sentiré identificado". No veo mucha diferencia como ciudadano , creo que hacen las mismas tonterías" José Elías es contundente: · No creo que estén capacitados para solucionar problemas reales de la gente y crep que tiene muy poco interés de hacerlo"

Creo que todos los políticos hacen las mismas tonterías

¿Qué exigirías tú a un político debería de pasar por la empresa privada previamente y haber tenido la mala experiencia que despedir a trabajadores y de haberlos contratado? "Yo he tenido gente en mis empresas que ha coqueteado con el mundo político que no levan responsabilidades en mi empresa y eso es lo que te puedo decir. Gente que saltaba de mi empresa a la política, en mi empresa el equipo no les daba responsabilidades porque creíamos que no estaban preparados. Gente que tenían sus funciones administrativas, pedían excedencia y cobraban en la política 4 veces más.

Yo lo mínimo que le pido a una persona con responsabilidad en mis empresas es que sepa tomar decisiones , que sea valiente, podrás equivocarte o no. Y es lo que le pido a un líder, hoy en día no se toman decisiones porque todo está medido con la vara electoral, todo esta supeditado a cuantos votos vamos sacar en las próximas elecciones y eso nos hace ir a la deriva total porque solo se mira en el corto plazo y no se puede programar en el medio plazo.

¿Qué nos estamos perdiendo en ese cortoplacismo de los políticos? ¿Cuáles serían tus prioridades si fueses presidente de España? "Me iría a la calle y le preguntaría a una persona que le preocupa y te dirían 10 cosas que seguramente coinciden con lo que ke preocupa a tus amigos. La vivienda, lo que te cuesta la comida para llegar a final de mes... Tenemos que entender que hay un organismo regulador de lo angoreuropeo que decide cuanto te vas a quedar en casa y cuanto no, porque suben los intereses, te sube la hipoteca y te quedas el finde encerrado porque no puedes ir a tomarte una paella. Entonces la gente tiene que entender que estamos dentro de un sistema global donde alguien decide si te quedasen casa no y yo quiero que la gente pueda vivir lo más dignamente posible y es lo que me gustaría que los políticos hicieran por la gente del país, indistintamente de sus votos o no"

"Todo esto es una utopía porque no lo van a hacer.

"Todo esto es una utopía porque no lo van a hacer. Me gustaría que pasara que los políticos tuvieran la ética suficiente para no hacer el idiota todo el día, esto del ómnibus y demás al final, está muy bien para llenar telediarios, pero a la gente de a pie pues...."

"No solo lo dijo Rivera en mi podcast, tu hablas con muchos políticos en petit comité y te dicen que hay que tomar decisiones pero. ¿Quién es el valiente que las toma? y cada uno de los 4 partidos te dicen lo mismo dices pues noes estáis tomando el pelo.

