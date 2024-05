Militantes del PSOE se pronuncian sobre Felipe González: "No colabora para que el partido tenga buenos resultados"

¿Qué opinan los militantes del PSOE de las palabras de Felipe González en el programa de Antena 3, El Hormiguero? Hablamos con 3 simpatizantes del partido socialista para saber si están de acuerdo con el rumbo del partido.

Todos vieron la entrevista que hizo Pablo Motos. "Yo me alegro de que el presidente del gobierno reflexione. Me parece fundamental" Nos dice una de las militantes. "Hay que ver las cosas con una perspectiva de toda la historia. Yo estoy muy orgullosa de cosas que hizo Felipe González y reivindico lo que hizo. Faltaría más. Con sus aciertos y sus errores".

Felipe González puede discrepar

Le preguntamos a un joven si cree que el expresidente del gobierno puede discrepar. "Puede discrepar" nos dice "No es un militante cualquiera pero discrepar en un programa de máxima audiencia el día que comienza la campaña electoral y atacando de esa manera a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero, no es la manera más correcta". Una joven añade: "Mi generación en la militancia ya lleva tiempo que no se ve reflejada en Felipe González"

Les preguntamos en qué están de acuerdo con lo que dice el expresidente del gobierno. "En la renovación del Consejo General del Poder Judicial" nos comenta una de las militantes.

Referencias a Zapatero

En la entrevista de El Hormiguero Felipe González dijo: " la peor época del PSC fue la de la herencia de Zapatero que fue terrorífica". Estas declaraciones no han gustado a los militantes del partido socialista que aseguran: "Es que no tiene sentido la falta de respeto a la institución y a la democracia", "Todos los militantes reconocemos el legado de los gobiernos de Felipe González y lo defendemos".

"Si el Felipe de los 80 viera el Felipe de ahora no estaría de acuerdo en la manera en la que está actuando y discrepando. No está colaborando para que el partido tenga buenos resultados en las elecciones europeas", señalan. Eso sí, los militantes del PSOE se quejan de que no se cuenta con ellos, que son solo figurantes en un determinado momento.