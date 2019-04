Miki Nadal y Fran, de Tu cara me suena Mini a Espejo Público

ESTA NOCHE A LAS 22:30H

Esta noche a las 22:30h llega a Antena 3 el estreno más esperado, Tu cara me suena Mini, con 8 niños artistas que demostrarán sus dotes imitadoras sobre el escenario. Miki Nadal y su pequeño Fran han visitado Espejo Público para contar cómo será está edición. Si te gustño 'Tu cara me suena' no te puedes perder la edición infantil del concurso musical del momento.