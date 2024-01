Miguel Tellado, sobre lo ocurrido en el Senado: "El pleno de ayer es bastante desagradable para cualquier demócrata"

Susanna Griso entrevista en Espejo Público a Miguel Tellado, portavoz en el Congreso de los diputados del Partido Popular, quien comienza su intervención mostrándose contundente ante la actualidad política más reciente.

Respecto a las posibles medidas que han salido a la luz en los últimos días, y que buscarían facilitar el regreso de empresas a Cataluña, Tellado afirma que el Gobierno estaría "aceptando absolutamente todo lo que le han exigido, con tal de sacar adelante unos real decretos que son un ejercicio de chapuza legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Todo lo que hemos visto es bochornoso"

Una vez más desde el PP exclaman que el Gobierno estaría "secuestrado" y que el presidente Pedro Sánchez "está dispuesto a aceptar absolutamente todo por seguir siendo presidente del Gobierno".

En concreto, respecto al domicilio social de las compañías, el popular asegura que "esas ansias de los independentistas de que las empresas vuelvan a Cataluña" irían "en contra" de la libertad del libre mercado existente en la Unión Europea y representarían "un atropello a la democracia".

"Es lamentable que Junts lo exija, pero lo más grave es que el Gobierno acepte y trague con todo lo que se le exige", asevera Tellado. Al mismo tiempo el portavoz del grupo parlamentario popular reconoce que se desconocen los términos del acuerdo.

¿Agravio a otras CCAA?

La periodista y presentadora del programa le pregunta por que las medidas afecten negativamente a las Comunidades Autónomas donde se localizan actualmente las empresas, como Baleares o la Comunidad Valenciana.

"Una aberración que atenta contra la igualdad entre españoles"

El político denunciaría una falta de transparencia y vería la medida como "una decisión tremendamente injusta porque las empresas podrán decidir libremente dónde tienen sus domicilios sociales, ¿no? No es cuestión de quién gobierna en qué comunidad, sino de sentido común. La realidad es que no sabemos el alcance real de los acuerdos. Sánchez y su Gobierno no han comunicado absolutamente nada. Lo único que conocemos es una nota de prensa de Junts sobre cuestiones que nos parecen una auténtica aberración y que atentan contra la igualdad de todos los españoles".

Competencias en inmigración

Según Tellado las competencias sobre inmigración son "exclusivas del Estado y Pedro Sánchez no se las puede ceder a Cataluña por mucho que se lo exija Junts y un prófugo de la justicia", en clara referencia a Carles Puigdemont.

Ayer se habría producido "el vaciamiento de las Cortes Generales", opina Tellado, dado que ayer "se debatían los reales decretos en el congreso, pero se negociaban fuera de España, fuera de Europa. Se negociaban en Ginebra o sabe Dios dónde", y continuaba "la realidad es que el Gobierno Socialista ha permitido vaciar de contenido las Cortes Generales y que sea desde fuera desde donde dirigen el futuro de nuestro país".

El Partido Popular estaría estudiando la legalidad de los acuerdos para realizar las acciones "de tipo jurídico, legal, institucional o de cualquier tipo" oportunas, ante lo que creerían que "atenta contra un principio esencial que es la igualdad entre todos los españoles".

"Esta legislatura empieza muy mal, es un muy mal punto de partida para el Gobierno del Pedro Sánchez" ya que considera que "esto es el precio a pagar" por la aprobación de unos "simples reales decretos, ni siquiera unos Presupuestos Generales del Estado o medidas de mayor transcendencia" y sentencia: "Tenemos un presidente extorsionado y que además se encuentra satisfecho de estarlo".

"Ayer Sánchez salía encantado de haberse conocido, sonriente como si le hubiera tocado la lotería", mientras la visión de los populares sería que Sánchez habría estado "mercadeando" con con los intereses generales del Estado y antepondría "su interés propio".

Balanzas fiscales de las autonomías

La última balanza fiscal de Comunidades Autónomas publicada por un Gobierno fue en el año 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y las cuentas correspondían al ejercicio de 2005. Respecto a este hecho el popular reitera que esto también sería "tremendamente grave", ya que interpreta que la publicación de estos datos económicos buscaría "asentar y justificar el discurso de 'España nos roba', que tanto han utilizado los independentistas". Tellado argumenta que así el Gobierno trataría de respaldar un concierto económico que de exclusividad a Cataluña, y que rompería "principios de solidaridad territorial".

"Una tomadura de pelo más"

La bajada del IVA del aceite de oliva anunciado este miércoles sería, para el portavoz, una cortina de humo con la que distraer a la opinión pública, ya que el PP habría solicitado anteriormente la rebaja de impuestos en productos como la carne o el pescado, "sin ningún éxito", como apunta Susanna. La postura del PP al respecto sería que se trataría de "una tomadura de pelo más para endulzar el acuerdo".

Subida de luz y gas

"Este gobierno se reivindica como progresista, pero de progresista tiene más bien poco", opina el político, afirmando que una de las medidas sacadas adelante supondría la subida del IVA del 5 al 10% en la electricidad y el gas.

"El pleno de ayer fue un esperpento"

La sesión plenaria del Congreso de los Diputados de este miércoles se tenía que celebrar en el Senado debido a unas obras que tienen lugar en el edificio situado en la Carrera de San Gerónimo. Durante las votaciones se registraron numerosas incidencias y Tellado acusa al Gobierno de "clandestinidad" dado que "enero es un mes inhábil desde el punto de vista parlamentario".

Para el portavoz de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que manifestaba ayer su decepción con la política, en sus declaraciones del martes querría expresar que "el pleno de ayer es bastante desagradable para cualquier demócrata".

Por último Tellado opina que "la política, desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella, en nuestro país, es una política lamentable. Es una política que ha perdido muchísima calidad" y postula a su partido coma un alternativa al Gobierno: "Cuanto menos dure este Gobierno, mejor le irá a España."