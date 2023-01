Miguel Sebastián: "En las pandemias es necesario sobreactuar y tomar medias aunque sea una falsa alarma"

Al que fuera ministro de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián, las pandemias y epidemias le han acompañado en su vida personal desde niño. Su abuelo murió de la llamada gripe española en 1918 y su madre se contagió de VIH por una transfusión de sangre contaminada. Sebastián cuenta en su libro 'El virus interminable. Verdades, errores y mentiras' lo que sabemos ahora del coronavirus y lo mucho que nos queda por descubrir.

Apunta que una pandemia como la del Covid-19 es un fenómeno fundamentalmente estadístico ya que requiere un seguimiento de los datos y también económico por sus consecuencias. Cree que para tomar decisiones en la pandemia se tenía que haber unido a expertos de todas las disciplinas en lugar de ceñirlo al ámbito sanitario.

Una semana antes de que se produjera el confinamiento Miguel Sebastián ya veía que lo que pasaba en Italia sucedería en España una semana después. Cree que el Gobierno se fiaba demasiado del ministerio de Sanidad, que no tiene muchos recursos tras la externalización de competencias a las CCAA y eso se ha notado en el seguimiento de la pandemia. Desde el inicio Sebastián ha pedido que los datos de la pandemia los maneje el INE.

Acusa a Fernando Simón de decir que no llegaría la transmisión comunitaria y decir que el uso de las mascarillas no era necesario. "Tendríamos que tomar nota de lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir". "Italia nos daba una señal de lo que iba a venir aquí y se debería haber reaccionado antes con mascarillas y test. En esa época un test PCR costaba 150 euros, al precio de una mariscada", recuerda.

Par el experto España ha sido uno de los países más golpeados por el virus porque nos golpeó de primeras junto con Italia. "Fuimos de los primeros países donde nadie se lo esperaba". Considera que no supimos reaccionar a tiempo y también a ello se suma el desastre de la gestión de la pandemia en las residencias.

"En España ha habido tantos contagios porque tomamos la decisión de convivir con el Covid"

Establece además que España ha sido uno de los países con más oleadas de contagios porque fuimos uno de los primeros que tomó la política de convivir con el virus. Poner medidas de contención y en cuanto bajaba la curva relajar las medidas. Ir por detrás de la curva, en vez de ir por delante. "Esto ocasionaba una serie de olas que hace que el virus solo pueda acabar con una vacuna esterilizante".

Falsa dicotomía entre economía y salud

Cree además que la dicotomía de tener que elegir entre economía y salud no era cierta. Los datos muestran que los países más estrictos con las restricciones tuvieron mejor economía.

Para Miguel Sebastián el confinamiento de España fue muy asimétrico: hubo 30 millones de españoles confinados pero 17 millones de españoles sin confinar. "En las pandemias hay que sobreactuar y tomar medias aunque luego sea una falsa alarma y te evitas un coste como el vivido", mantiene.

¿Por qué en China vuelven a desbordarse los contagios?

Recuerda que en el verano de 2020 en China estaban sin mascarillas, en fiestas, divirtiéndose y haciendo vida normal aunque sin salir del país mientras en Europa se vivían los confinamientos. El gigante asiático se cerró al exterior pero controlaban los casos dentro. Esta política de Covid cero no es sostenible mientras el resto deja que se multipliquen los casos para lograr la presunta inmunidad de rebaño.

La salida que han elegido en China es la de levantar de golpe todas las restricciones y provocar un volumen de contagio que no conocemos porque se han falseado los datos. No entiende el control de aeropuertos a ciudadanos procedentes de China cuando ellos tienen la misma variante que tenemos nosotros.

"Las cifras de muertos por Covid siguen siendo inasumibles"

En España hemos tenido 1.097 muertos en diciembre por Covid. Es la misma cifra de todos los muertos que ha habido en carretera en 2022. Apunta además de hay 27.000 muertos por Covid en 2022 en España y 1.200.000 en el mundo ese mismo año. Estamos en un modelo de recontagio y no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo del Covid, según Sebastián.

Apunta que hoy en día seguimos contagiándonos y no se verá el final hasta que no haya una vacuna esterilizante de las de siempre que acabe definitivamente con el virus.