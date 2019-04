Miguel Ángel Revilla: "Jamás pediría un indulto para Andrés Bódalo"

SOBRE LA SENTENCIA A ANDRÉS BÓDALO

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria ha declarado en una entrevista en Espejo público que las sentencias "hay que acatarlas", en referencia a la que condena al concejal de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo, a prisión por agredir a un teniente de alcalde. "Jamás pediría el indulto para este señor, cosa que no he hecho. Aquí no vale todo".