Meri buscó a su padre muerto 10 días por el lodo de la DANA: "¿Cómo me iba a sentar con los asesinos de mi padre en el funeral?"

Meri estuvo durante 10 días buscando a su padre por el lodo en Catarroja (Valencia). Finalmente le localizaron a 3 kilómetros de donde le vieron por última vez la fatídica tarde de la DANA. Ahora pide justicia. Ha puesto en marcha una plataforma para recoger firmas y que se articule una comisión de investigación. Denuncia que en la gestión de la catástrofe de la DANA ha habido muchas negligencias y asuntos por resolver.

Esta valenciana lanzó la iniciativa en redes sociales para que la gente firmara. Una propuesta que ha alcanzado tanta repercusión que le han ofrecido ir al Congreso a hacer la entrega física de las firmas. Tiene previsto acudir al Congreso con las botas y una caja con barro para que sepan que aquí siguen y "necesitan justicia". Como víctima pide ahora que se abra esta comisión de investigación.

"Vamos en representación de toda las familias que han firmado"

Acudirá al Congreso con otros dos afectados por la DANA que han perdido a 3 familiares por las inundaciones. "Son personas que han perdido familia en la DANA, también a un sobrino de 4 añitos y creo que se tiene que representar eso. Vamos en representación de toda la ciudadanía que ha firmado. Anima a la gente a que siga firmando para que se abra una comisión de investigación por la DANA para saber qué ha pasado

Las vistas de la casa de Meri son un cementerio de coches donde antes había un descampado verde. Denuncia que sin ayuda es imposible continuar así la vida, sin establecimientos abiertos. "Es complicado volver a la vida, cada día sales a la calle y te lo recuerdan como si ya no lo recordaras bastante".

"Todavía hay calles sin luz en Catarroja más de 40 días después"

Lamenta que casi 40 días después del impacto de la DANA siga habiendo calles aún sin luz.

Meri califica de "pantomima" la asistencia de los políticos en el funeral de Estado. Cree que todos lo han hecho mal, indistintamente del color político. No puede olvidar el hecho de haber estado 10 días buscando a su padre por el barro arrastrada. Recuerda que cuando pidió ayuda a la UME de Catarroja le dijeron que no abarcan para ayudar a toda la zona y no había medios suficientes. Ella misma tuvo que buscar por Instagram una unidad canina.

"Había muchos perros de seguridad en el funeral de Estado, pero ninguno para buscar a mi padre"

Cuenta que el día del funeral de Estado estuvo en la puerta de la catedral con la entrada en la mano porque su corazón le decía que entrara a rendir homenaje a su padre pero su moral ética le decía: "¿Cómo te vas a sentar con sus asesinos?". Le impactó la cantidad de perros que había en la comitiva de seguridad de loas autoridades. "Había muchos perros para rastrear pero no para buscar a mi padre".

"¿Tú te piensas que yo puedo perdonar a alguien eso? Yo necesito que se abra una comisión de investigación y que cada uno pague por el delito que ha cometido, por no alertar ni socorrer y por no ayudarnos en la búsqueda de nuestros familiares", concluye.

