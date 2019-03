"Es mentira que mi hermana captara a mujeres para ir a la yihad"

La familia de esta joven ceutí pregona la inocencia de Chaima. Su hermano, Abdenur Bokres ha hablado con Espejo Público para insitir en que Chaima nada tiene que ver con las redes yihadistas. Aseguran no entender lo que está pasando. "A ella no se la ha detenido por reclutadora sino por intentar ir a combatir, eso es falso". Chaima era amiga de una joven ceutí que el pasado mes de noviembre viajó a Siria. Su hermano niega que ella esté implicada en cualquier tipo de acto terrorista. "Una persona que quiere ir a combatir a Siria no tiene fijada su boda para una semana después", afirma. "Quien se quiere ir se va. Se va quien quiere, esto es una mentira que se han inventado los medios de comunicación y la policía", dice Abdenur. "A mi hermana ya la han condenado, la han manchado. Es una supuesta terrorista, aunque el juez diga que es inocente".

La familia de esta joven esté realmente molesta no solo con las autoridades, sino con los medios de comunicación. "El Príncipe no es un vivero de yihadistas, es otra falsedad. Es cierto que hay gente que se ha ido, pero como en otro lugar de España. La gente hace su vida normal en este sitio. Yo no creo en esto". Abdenur asegura que él tenía una confianza plena con su hermana. "Ella no sabe llegar a Algeciras, por lo que imagínate mandar a gente a Siria. Para acusar a alguien tienes que demostrar. Se ha acusado a mucha gente, pero no se habla de las personas que son acusadas y luego no pasa nada".