El mensaje de Carlos Alsina a Pedro Sánchez después de saber que acudió a una entrevista con otitis

Carlos Alsina (Más de Uno) y Susanna Griso han comentado el nuevo libro del presidente del Gobierno 'Tierra firme'. Una de las anécdotas que relata en el libro es que el día que acudió a la entrevista de Onda Cero en plena campaña electoral del 23J sufría otitis por una bajada de defensas, pero pese a ello mantuvo el compromiso y estuvo ahí. "Yo le agradezco mucho que viniera, no comparto muchas de las cosas que dice aquí sobre los medios de comunicación, yo creo que hay un exceso de victimismo con el actual Gobierno respecto de la critica de algunos programas y de algunos medios", mantiene Alsina.

Alsina no cree que este sea el presidente más vilipendiado que ha habido nunca con las cosas que se han dicho de Felipe González o de José María Aznar. Al de Onda Cero le llama la atención que en el libro no aparezca el apellido Puigdemont, que de Cataluña se hable muy poco y que cuando se hable de Putin se diga que ha introducido caballos de Troya en la Unión Europea sin hacer referencia a su relación con Puigdemont.

"Puigdemont ahora se ha convertido en el innombrable cuyo apellido ahora Pedro Sánchez no pronuncia"

"Lo que ya se ha borrado son algunas facetas atribuidas a Carles Puigdemont, que era el representante máximo de la ultraderecha catalana o la persona más vinculada a Putin hasta que llegaron las elecciones y cambiaron las circunstancias. Puigdemont ahora se ha convertido en el innombrable cuyo apellido ahora Pedro Sánchez no pronuncia", mantiene.

Tampoco comparte la comparación entre la negociación de la amnistía y la negociación del fin de ETA que llevó a cabo Aznar. Al presidente Pedro Sánchez le encontró poco entrenado para las preguntas que le hicieron en la entrevista que concedió este lunes. Lo primero que se le pregunta es por qué la reunión con Puigdemont se celebra en Suiza y su respuesta no le convenció.

"Junts quería que la reunión fuera en Suizay también reclamaba la figura del relator"

Cree Alsina que el encuentro se ha celebrado en Suiza porque así lo ha decidido Junts per Catalunya que es también quien reclamaba un relator y también que fuera extranjero. "Son dos circunstancias a las que el presidente siempre dijo que no. Comparar eso con lo que ocurrió en Suiza con ETA no es similar. ETA se terminó gracias al trabajo de todos los gobiernos que hubo sin un cambio en el código penal, sin condiciones ni concesiones y sin negociar reforma legal con los afectados", señalaba.

Sobre la relación entre el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el comisario belga de la UE, Didier Reynders, sobre la legalidad de la amnistía cree que "en esencia son dos personas muy afables y en público saben hacer visibles sus discrepancias" pero sin llegar más allá. "El PSOE ya entiende que hay que modificar la amnistía para los procesados por los delitos de terrorismo", añade. Sí cree que Bolaños se equivocó diciendo que en la Unión Europea "había preocupación cero porque el comisario nunca va a decir que tiene cero preocupación".