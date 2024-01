Una médica de Madrid cuenta cómo se vive la epidemia de gripe: "Si vemos a alguien sin mascarilla se la ofrecemos"

Carmen Montejo Martínez forma parte del equipo médico del centro de salud de Canillejas (Madrid) que ejerce como centinela de le comunidad recogiendo los datos de evolución de la epidemia de virus respiratorios.

Cuenta la facultativa que en este momento siguen aumentando los casos de este tipo de virus. La situación de pico de incidencia se sigue notando y también un aumento de la demanda de atención médica por motivo de infecciones respiratorias. Cuenta que atienden a muchos pacientes de urgencias y la previsión es seguir aumentando hasta la segunda quincena de enero, cuando se prevé el pico de incidencia. Apunta que el pico de los contagios se espera para la segunda quincena de enero.

La propuesta de Mónica García

La ministra de Sanidad Mónica García estudia que se pueda autojustificar una enfermedad leve para no colapsar la atención primaria. Está de acuerdo porque esta recomendación la hace la sociedad española de medicina de familia. "Que los pacientes jóvenes con un cuadro respiratorio que no necesitan asistencia sanitaria, sino una baja, puedan no acudir al centro de salud y así descargar la demanda asistencial y puedan ellos hacer una autojustificación por enfermedad para una ausencia de trabajo de corta duración inferior a 7 días. Esa sería una solución muy operativa para disminuir la demanda", opina la doctora.

"Es una declaración responsable, somos adultos"

Señala la doctora que no cree que esta medida fomente el pillaje. Lo ve como "una autodeclaración responsable, somos adultos y de alguna manera tenemos una experiencia previa que hicimos bajas laborales por teléfono sin valoración presencial de los pacientes por el Covid". "Siempre habrá un porcentaje de picaresca pero creo que el beneficio es muy superior al riesgo", añade.

La causa del aumento de los virus respiratorios

Los virus de la gripe están recirculando de manera habitual para esta época del año, tal y como indica la doctora. Están teniendo un comportamiento similar al que tenían previo a la pandemia. Los virus de gripe han vuelto a un comportamiento previo y no se han conseguido tasas de vacunación suficientemente buenas por la fatiga con la vacunación postpandemia.

Así se gestiona el aumento de los virus en las residencias

Considera que las residencias tienen la situación bastante controlada. "Creo que hemos aprendido, las tasas de vacunación en las residencias son muy altas cercanas y llegan al 90%. Además, se está usando la mascarilla para entrar por parte de profesionales y vulnerables. No creemos que en la residencia esté pasando una situación de catástrofe", asegura.

Aconseja a la población que acuda al centro de salud y al hospital con mascarilla para autoprotegerse y proteger a los pacientes vulnerables que puedan estar sentados con ellos en la sala de espera. "Salimos a la sala de espera a llamar a los pacientes y si vemos pacientes sin mascarilla se la ofrecemos. La realidad es que se está utilizando y estamos a favor de la mascarilla porque ha demostrado proteger de las infecciones respiratorias".