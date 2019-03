Mata a su yerno porque no aprobaba la relación con su hija

Nadie sabe muy bien por qué, pero Emilio descerrajó dos disparos al que iba a convertirse en su yerno. No aprobaba la relación de su hija con Vasile, y, aunque habían hablado del tema y parecía todo solucionado, el miércoles acababa con la vida de Vasile a sangre fría. Amalia, hermana de la víctima, ha contado en Espejo Público que están sorprendidos por la actitud de Emilio y que no entienden qué le ha podido ocurrir. "Emilio no tenía ningún motivo para asesinar a mi hermano. Eran amigos", recuerda.

La hija de Emilio, Mónica, ha pedido que se acuse a su propio padre por asesinato y no como homicidio como en un primer momento ha decidido la fiscalía. "Ella nos ha apoyado. Quería mucho a mi hermano y él a ella", ha dicho Amelia en directo.