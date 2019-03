"Más que las viñetas, me ofende que se utilice al islam para matar a gente inocente"

"Yo no me convertí al islam no por mi marido, sino porque me convencí. Los más cercanos lo han entendido", asegura en una entrevista en Espejo Público Amparo Pacheco una española convertida al islam. Sobre las críticas que reciben los musulmanes del trato que recibe la mujer y el fanatismo, Amparo reconoce que "paro a respirar hondo y pienso que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Es cierto que puede existir fanatismo y mujeres que sean forzadas de alguna manera, pero no es lo habitual. La mujer dentro del islam no está sometida y promulga la igualdad con el hombre".

Los recientes atentados de París condicionan de alguna manera la vida de los musulmanes en otros países. "La última semana ha sido muy tensa y muy triste pues empiezas a ver la incomprensión de la gente que te rodea, los juicios precipitados y se nos criminaliza. Todo el trabajo que vienes haciendo durante tanto tiempo no cuenta".

Sobre el asunto de las viñetas, Amparo lo tiene claro. "Que esas viñetas me ofendan o no es lo de menos. A mí me ofende más que se utilice al islam para matar a gente inocente. Ahora en cuanto a si se deben publicar o no, creo en la libertad de expresión. Pero cuando pase esta conmoción habría que iniciar un debate sobre la libertad de expresión cuando se convierte en incitación al odio que es lo que dijo el secretario de la ONU sobre estas caricaturas en 2012".