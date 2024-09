Más del 60% de los asesinatos machistas se cometen en verano: "A un maltratador eficaz nunca le hace falta levantar la mano"

Espejo Público, emitía unas imágenes en las que se ve cómo la Policía Nacional liberaba a una mujer que estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su pareja. Un repartidor dio la voz de alarma al escuchar los gritos y lamentos de la mujer, que estaba siendo agredida por un hombre en el interior de su vivienda. Los agentes intervinieron con rapidez, detuvieron al agresor y liberaron a la víctima. A propósito de estas imágenes, Marina da el testimonio de su experiencia y comparte unos datos alarmantes.

Marina Marroquí, de 35 años, es educadora social. La mujer cuenta en 'Más Espejo' cómo fueron sus 5 años de maltrato. Desde los 15 a los 19 años estuvo sometida a la violencia y manipulación por parte de su expareja.

Marroquí fue consciente de todo lo que había vivido cinco años después de salir de aquella situación. Cuenta que gracias a su familia nunca se rindió y no la dejaron cuando estuvo a punto de morir. "Aunque sea lo último que haga en mi vida yo te mato", fue lo que le dijo su expareja antes de desaparecer durante cinco horas.

Afirma la dificultad que tienen las mujeres para identificar la violencia psicológica, lo que provoca un poder absoluto del agresor sobre la víctima y un daño enorme a ésta, que en ocasiones llega a ser irreparable.

En época de vacaciones como verano o en navidades "hay un peligro añadido", por un lado, porque el maltratador se encarga de estropear estos días de descanso. Por otro lado, porque aumenta la convivencia entre el agresor y la víctima.

Horas sin consciencia por un estrangulamiento

La educadora social narra cómo estuvo a punto de morir: "Susana, yo me he despertado en un polígono, por la noche, inconsciente, después de haberme estrangulado", contaba en la entrevista para Más Espejo.

Asegura que no importa la edad, posición, profesión y entorno de la víctima. Aún así, comenta que hay un factor que tienen todas en común: "Son buenas personas".

"Estamos en un país en el que si no deja esa marca la impunidad es prácticamente absoluta por desgracia"

Por lo que respecta al modus operandi del maltratador, Marroquí explica que no es necesario que ejerzan la violencia física y que "a un maltratador eficaz nunca le hace falta levantar la mano". No obstante, la educadora social hace un guiño a las instituciones: "Estamos en un país en el que si no deja esa marca la impunidad es prácticamente absoluta por desgracia".