Más de 4.000 niños de La Palma no pueden asistir a clase por el volcán: "La parte psicológica es lo primero"

El cierre de escuelas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma (Canarias) ha afectado a 20 centros repartidos en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Muchas de estas escuelas están completamente cubiertas de ceniza y se encuentran muy próximos al volcán. Por seguridad, los niños no están acudiendo a clase y se prevé que en algunos casos puedan volver la próxima semana. Los centros de Breña Alta y Santa Cruz de La Palma permanecieron cerrados unos días pero hoy sus alumnos se han vuelto a incorporar. El colegio El Campito, situado cerca de Todoque ha sido cercado por la colada de lava.

Pese a que algunos de los centros que están cerrados están lejos del epicentro del volcán el riesgo de inhalar ceniza hace que sea impracticable seguir con las clases. Desde la consejería de Educación informan del estado de la situación día a día.

Remedios se ha quedado sin casa y sus hijos no van a la escuela. Su razón de vivir ahora mismo son sus mellizos de 10 años, su otro hijo de 15 y su madre de 80 años. Ha perdido todo lo material, todas sus pertenencias están bajo miles de toneladas de piedra negra. Su idea es partir de cero pero reconoce que si no fuera por su familia no tendría ni fuerza para seguir adelante. "No tengo otra cosa más que pensar sino que tengo que luchar por mis hijos", dice emocionada.

El director del instituto José María Pérez Pulido, Manuel González, estudia cómo ayudar a los alumnos que ya no tienen aula desde su centro. Su instituto está ubicado en Los Llanos de Aridane, a 6 kilómetros en línea recta del volcán. No cree que la colada de lava afecte al centro.

Su instituto es cabecera de otros centros que están afectados y han cerrado las puertas. Están valorando el número de alumnos que podrían estar afectados, unos porque están desplazados por seguridad y otros porque han perdido su lugar de residencia. Con toda esa información podrían comenzar en las clases con cierta normalidad.

Otra alternativa es recurrir a una enseñanza semipresencial o telemática pero muchos de estos alumnos pueden estar acogidos por familias y desplazados de su municipio. El docente insiste en que lo más importante ahora es respaldar a los pequeños desde el plano psicológico después de esta catástrofe: "Esa parte psicológica de afecto humano es lo primero".

