Martínez- Almeida: "No me arrepiento de la foto de Colón, estoy orgulloso de no tener fotos ni con independentistas ni golpistas"

José Luis Martínez-Almeida, portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, asegura que la manifestación de Colón en contra de los indultos fue para el pueblo y desde el pueblo y no dependió de partidos políticos.

"El debate es que se van a conceder indultos contrarios al interés general de España, la convivencia y el estado de derecho. Quien tiene que recitificar es el presidente del Gobierno", mantiene.

"Me fui a manifestar acogiéndome a las palabras de Sánchez 8 años atrás"

Desde Madrid se cuantificaron 125.00 manifestantes por parte de la Policía municipal, mientras que la delegación del Gobierno los cifraba en 25.000. Asegura que en Madrid hicieron el cálculo, no solo respecto a las personas que estaban dentro de la plaza de Colón, sino de los aledaños de la Plaza de Colón y aquellos que estaban en todo ese entorno: personas que salían desde Goya o la calle Serrano hacia arriba, desde la desembocadura de Colón hasta Rubén Dario y hacia la plaza de Alonso Martínez y el Paseo del Prado."La delegación del Gobierno solo computó las personas en la superficie donde se había convocado la concentración. Al margen de que haya algún error se ve que la cifra está más cerca de 125.000", afirma.

Asegura el alcalde de Madrid que él mismo se manifestó como ciudadano. "Lo que hice fue un Sánchez. Me fui a manifestar acogiéndome a las palabras de Sánchez 8 años atrás, lo que querían era que a Sánchez le llegara una voz muy alta de la sociedad".

Señala Martínez-Almeida que Casado llegó donde pudo y no pudo dar un paso más hasta la Plaza de Colón: "tenían difícil poder avanzar, aunque a alguno le hubiera gustado que se reeditara la foto de Colón",

Martínez-Almeida vio "una manifestación masiva de la sociedad madrileña y de mucha gente que ha venido del resto de España" y ellos no querían capitanear la protesta como partido. Mantiene que no se arrepiente de la foto de 2019 en Colón y añad que se siente orgulloso de no tener fotos "con independentistas ni golpistas".

