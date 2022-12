Marta Robles cuenta cómo "un hombre muy conocido de este país" le pellizcó el culo en una fiesta

Espejo Público abordaba este martes la denuncia de varias empleadas hacia su jefe a quien acusaban de acoso sexual. Según el auto judicial este hombre refería comentarios machistas e intimidatorias contra sus empleadas y comentaba incluso rasgos de su anatomía.

La periodista Marta Robles reconocía que escuchar ese tipo de denuncias le revolvía y le generaba incluso una reacción interna de violencia. "Yo escucho estas cosas y se me encoge la tripa y me sale casi violencia. Es muy gracioso la cantidad de veces que nos pasan cosas y que nos controlamos a nosotras mismas", manifestaba.

La informadora ha relatado que hace poco tiempo en un espacio público de una celebración relacionada con el mundo de la comunicación le dieron un pellizco en el culo. "Yo no hice nada porque al lado de ese señor estaba su hija, porque estaba con un grupo de compañeros y porque sabía que si decía algo al día siguiente de ese evento la noticia iba a ser yo y no el propio evento".

El autor del pellizco, "una persona muy conocida e hiper respetable"

Robles define al autor del pellizco como una persona muy conocida, hiper respetable con nombre, apellidos y todo lo que quieras. Señala que ella tiene mucho carácter tuvo que pasar por eso.

"Eso me pasa a mí que no me corto ni un pelo", apuntaba. La comunicadora no le pidió explicaciones a este hombre. Cuenta que al año siguiente en esa misma cita se lo volvió a encontrar. "Él viene a saludarme como encantador, yo me eché para atrás y me fui corriendo. No sé si él se dio por aludido pero supongo que le dará exactamente igual", señalaba.