Maroto, sobre su enfrentamiento con Bildu: "Hay gente que les ha tenido mucho miedo y había que decirle eso a la cara"

El vicesecretario del PP y candidato por Álava, Javier Maroto, incide en que "el único valor seguro" para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa es votar al PP. Considera que un presidente del Gobierno debe ser moderado en los planteamientos y contundente en las repuestas.

"Hasta Pablo Iglesias dice que el PP acierta en la economía y es la base para que haya servicios públicos y un sistema que permita mantener las política de Estado", destacaba.

Para Maroto, Pablo Casado acertó en los debates y "dejó clara su vocación de liderazgo y su posición con los oponentes".

La intervención de Maroto en un debate organizado por un correo vasco se ha hecho viral por las duras palabras que le dirigió al candidato de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo al que llamó "miserable", "cobarde" y "escoria". Asegura que coincidió con el de Bildu cuando era concejal de Vitoria. "Cuando había atentado él miraba para otro lado y no lo condenaba. No sería persona antes que político si no le hubiera dicho todo eso a la cara", señalaba. "Hay mucha gente que durante mucho tiempo ha tenido miedo a Bildu y ponerles el espejo delante y decirles lo que son es de justicia", señalaba.