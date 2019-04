María Miñana: "Me dio una bofetada que me giró la cara"

"Nunca imaginé que se pusieran tan violentos, pensábamos que sencillamente pasarían de nosotros. No íbamos con ningún miedo", nos cuenta María Miñana, la reportera de Espejo público que fue agredida junto al cámara, a las puertas de la iglesia de El Palmar de Troya cuando intentaban buscar información sobre esta organización.

"Bajó un señor de una furgoneta que hablaba alemán, yo no entendía nada. Todo fue muy rápido. De repente, me dio una bofetada que me giró la cara. Mi cámara, Carlos Muñir, dijo 'hasta aquí' y se encaró con él. de golpe, nos vimos rodeados", relata.