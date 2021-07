Maria José, hermana del fallecido tras vacunarse con Janssen: "Vamos a reclamar judicialmente"

"Esa pregunta que nos la hacemos toda la familia todos los días. Esa misma pregunta que usted me está haciendo nos la hacemos nosotros todos los días ¿porque se vacunó a mi hermano con Janssen? Qué motivo había si se sabía que a menores de 40 años no se le podía poner, porque se la pusieron a mi hermano" se ha preguntado la hermana del joven fallecido, Maria José, en el programa Espejo Público.

"Es un infierno lo que estamos pasando. Vamos a reclamar judicialmente" ha asegurado Maria José. "Que vengan y que nos lo expliquen. Si esa vacuna no era apta para esa edad porque se la pusieron a mi hermano. El se podía haber esperado a que lo vacunarán con la vacuna que le pertenecía. Él no tenía que ser vacunado rápidamente. Él no tenía que ser vacunado con la Janssen."

La recomendación de Sanidad es no poner la vacuna de Janssen a los menores de 40 años salvo algunas excepciones. María José "El día que vacunaron a mi hermano vacunaron a muchos de su empresa y todas las personas jóvenes. Todas personas jóvenes, muchísima gente menores de 40 años. A nosotros pocos momentos después de morir mi hermano nos reunieron y nos dijeron que era causa de la vacuna, causa directa de la vacuna. Lo que pasa que no tenemos ningún papel que lo pueda demostrar porque dicen que esto va lento y que tardarían un mes en enviarnos los papeles.

"Nos reunieron a toda la familia el cuerpo médico del Hospital virgen del Rocío y nos dijeron que es directamente de la vacuna" ha recordado la hermana del joven fallecido en el programa Espejo Público.

"Le provocó un ictus, le provocó varios trombos y todos los órganos parados, le fallaron todos los órganos. La responsable de trasplantes vino a hablar con nosotros y nos dijo que solamente pudo donar la córnea de los ojos porque no había órganos que estuvieran bien porque la vacuna los había destrozado por dentro" ha explicado María Jesús.