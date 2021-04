Elvis García, profesor de Harvard: "Los efectos de Janssen no son graves y hay que dar tiempo a los científicos"

Hasta el momento se han registrado seis casos de trombos en Estados Unidos con la vacuna de Janssen: todas mujeres de entre 18 y 48 años. Señalan los servicios de salud que 15 días después de la vacunación con Janssen, aparecieron coágulos y les bajaron las plaquetas.

El profesor de profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, Elvis García, señala que sí podríamos hablar de un perfil de pacientes que tienden a desarrollar estos síntomas pero aún hay que ser cautelosos y dejar a los científicos que analicen las causas.

"Podríamos hablar de un perfil pero hay que poner en cuarentena la información", apunta.

Cree el experto que "estamos dando demasiada información que la gente no está cualificada para entender, y yendo tan al detalle la gente no está preparada para asimilarlo".

Afirma que los casos de efectos secundarios que se están dando con las vacunas, no son graves y debemos dar tiempo a los científicos que investigan cuáles son los vínculos y si el hecho de que sea un adenovirus hace que se puedan desarrollar este tipo de efectos.

"No es un problema muy raro, es algo que puede ocurrir habitualmente y para eso están los mecanismos de farmacovigilancia", mantiene García.

Considera que no tiene ningún sentido que una comunidad autónoma dentro de un país europeo intente conseguir por su cuenta la vacuna rusa y este movimiento tiene que hacerse de modo colectivo y no particular.

