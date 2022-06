María Jesús Montero: "Es conveniente que la clase media se beneficie de la bajada de la electricidad y la bonificación del combustible"

Apunta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el dato del paro que se ha conocido este jueves es un magnifico indicador porque por primera vez después de muchos años "hemos bajado de los 3 millones de personas en paro". Seguimos con más de 20 millones de ocupados y estamos mejorando la calidad en el empleo en el sector de las mujeres y los jóvenes, establece la ministra.

"Es necesario proteger a los colectivos más vulnerables con fórmulas como el ingreso mínimo vital, el bono social o el bono térmico"

Considera que el mercado laboral funciona de manera ininterrumpida desde hace un par de años. Señala que los indicadores económicos aconsejan prorrogar las medidas de ayuda por la guerra de Ucrania para que las familias tengan un ahorro en la factura energética bien en la electricidad o combustibles. "Es necesario e importante proteger a los colectivos más vulnerables con fórmulas como el ingreso mínimo vital o el bono social o el bono térmico". Esas son las medidas que el Gobierno prorrogará el 30 de junio y se mantendrán mientras la situación perdure.

Explica Montero que el decreto ley tiene 2 paquetes básicos de medidas. Unas dirigidas al tejido productivo y otras que todavía faltan por aplicar dirigidas a las familias en general. Un tercer paquete de estas medidas va en dirección de los colectivos vulnerables. "Parece conveniente que la clase media también se beneficie de la bajada de la electricidad y la bonificación del combustible".

Espera que el diálogo y la capacidad de conversar con otras fuerzas políticas les permita la aprobación de este decreto ley. "El PP nunca ha votado a favor de la rebaja fiscal en los precios de la electricidad", señala. "Todos los indicadores marcan que va a haber una moderación de la inflación en el segundo semestre del año que ya hemos pasado el pico máximo y que estamos bajando esa pendiente, aunque quizá "de forma más lenta de la que nos gustaría".

"En España no hay preocupación con las materias primas como sí la tienen en Alemania o Francia"

Para la ministra, la comunidad internacional no puede permanecer impasible a la guerra pero eso tiene un coste para los ciudadanos. "Ahora estamos haciéndolo desde las sanciones económicas y Alemania y Francia tienen otras consecuencias", mantiene. Sobre la recomendación del Gobierno en Alemania a sus ciudadanos de hace acopio de comestibles, lo achaca a su dependencia de suministro eléctrico con Rusia. "En España no hay problemas con materias primas ni tenemos que tener esa preocupación, aunque sí estar atentos y vigilando que ese incremento de los precios no repercuta en los colectivos más vulnerables".