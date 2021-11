Margarita del Val, sobre la vacuna contra el Covid en niños: "Cautela hasta que tengamos más datos"

La viróloga del CISC Margarita del Val señala que en España tendremos que esperar a vacunar a los niños por la logística y ese margen de tiempo nos permitirá poder fijarnos en la experiencia de otros países como EEUU. Asegura que la aprobación de la vacuna es "una noticia muy buena porque hay un número muy pequeño de niños que son inmunodeficientes y necesitan esa vacuna y sus padres estaban con un ostracismo importante".

Considera que también es bueno que las molestias de la primera semana sean menores en la vacuna de niños pero pide cautela y tranquilidad. "La razón de vacunar a los niños es proteger a los mayores por lo que lo importante es que se proteja el que más lo va a sufrir", recuerda.

Pone el énfasis en que se vacune quien no lo ha hecho. "Las personas adultas que no se han vacunado se tienen que vacunar porque este virus se queda con nosotros, todos nos vamos a infectar, a lo mejor se infectan más adelante y les pilla con peor estado de salud y no los estamos protegiendo porque los vacunados contagiamos también".

Respecto a la tercera dosis, la define como "una medida de protección adicional que tienen un gran número de países europeos". Destaca la viróloga que en Europa hay 10 veces más personas mayores de 60 años sin vacunar que en España. "El resto de Europa está en situación mucho peor que España en torno a la protección".

"Países como España tienen que mantener las medidas e intensificarlas un poquito más de cara a la Navidad", recomienda. Cree que es importante cuando vayamos de compras en sitios que se llenan de gente llevar mascarilla en exterior y si hacemos una comida con personas vulnerables muy mayores o con inmunosupresión "hacernos todos el test de antígenos e iremos a la comida seguros". Mantiene que en España estamos en el punto de intensificar las medidas pero "ya estamos vacunando bastante bien".

Advierte que en España habrá una oleada de mortalidad ya que nos encontramos en la peor época del año en torno a las infecciones respiratorias.

Sobre el nuevo semáforo Covid, considera que la incidencia ahora nos dice menos. "Indirectamente nos dice que si hay muchos casos leves habrá más casos graves pero la relación será más baja que la que había en verano por lo que está bien que la alarma surja en niveles de incidencia más altos".

Puedes ver la entrevista completa a la viróloga Margarita del Val en Espejo Público a través de Atresplayer.