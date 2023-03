Margarita Robles: "Los que tienen que aceptar el plan de paz son los ucranianos, que son el blanco de matanzas de Putin"

Margarita Robles, ministra de Defensa, señala que España tiene un peso importante en la OTAN y el papel de Pedro Sánchez en Pekín después de la invitación del presidente Xi Jinping será crucial para la política internacional.

"China es el gran gigante asiático y el presente y el futuro pasa por él. La visita de Sánchez es muy importante, también en el marco de que España va a asumir la presidencia del Consejo de Unión Europea. Es bueno conocer el plan de paz que ha presentado China. Los ucranianos tienen que aceptarlo porque son el blanco de las matanzas de Putin", apunta Robles.

Robles destaca que la guerra de Ucrania ha puesto de relieve la unidad de todos los países

Asegura la ministra que España es un aliado serio y fiable en ámbito de la UE y de la OTAN. "Nos estamos reuniendo el lunes y el martes hemos estado en Bruselas y el tema ha sido la guerra en Ucrania. La semana pasada tuvimos una reunión de los países donantes a Ucrania presidida por el secretario de defensa norteamericano. Esto ha puesto de relieve la unidad de todos los países porque ahí está la fuerza", mantiene.

Sánchez va a pedir que haya marcos de paz sin dudas pero apoyando a Ucrania que es el país que está siendo agredido e invadido. Celebra la ministra que la corte penal internacional haya ordenado la detención de Putin.

España envía a Ucrania hasta 10 carros de combate

Reparar los carros de combate Leopard ha supuesto un esfuerzo grande ya que se han reconstruido de nuevo los Leopard pieza por pieza. Estos carros serán enviados ya a Ucrania y se empezará a la reparación de otros 4 más, lo que harán un total de 10 carros de combate enviados a Ucrania.

Afirma Robles que el compromiso de España con Ucrania es total y absoluto. "Este envío de los Leopard y esta reparación tiene una única finalidad: apoyar al pueblo de Ucrania y nuestros valores la libertad y la democracia y trabajar por la paz para que los ciudadanos de Ucrania pueda defenderse, como dice la carta de Naciones Unidas".

"La formación de la princesa Leonor, muy parecida a la que hizo su padre el rey Felipe VI"

Destaca que la princesa Leonor se incorpora este primer año a la academia militar de Zaragoza en igualdad de condiciones que sus compañeros. Se está ultimando el plan de estudios para este curso. No sabe si habrá o no un trato específico y resalta la integración que tendrá con sus compañeros. Hay que adecuar su formación ya que no va a estar los 5 años en la academia y hay que condensar la formación.

Se trata de una formación de 3 años en las distintas academias militares muy parecida a la que recibió su padre el rey Felipe VI.