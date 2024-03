Manuela Velasco, en Espejo Público: "Quiero ser chica, o mujer o abuela Almodóvar"

Inmersa en plena gira de la obra de teatro 'Un delicado equilibrio', escrita por el estadounidense Edward Albee en 1966 ya la que se concedió el Premio Pulitzer del siguiente, Manuela Velasco, se muestra muy ilusionada al hablar de este proyecto en el que participa.

Los inicios

La actriz y presentadora cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas de más de cuarenta años, que comenzaba a una temprana edad, debutando en el cine a los 11, de la mano de Pedro Almodóvar y junto a Carmen Maura. Ella misma confirma que su admiración por el teatro, pero sobre todo su familia, ha tenido mucho que ver en la profesión de Manuela, sobrina de la gran, mítica y añorada artista, Concha Velasco.

Describe como fueron sus inicios en el mundo del séptimo arte, y aunque parezca mentira, su tía Concha no tuvo nada que ver, sino que fue otra tía suya la que le llevó al casting, que dio pie a que, la por entonces niña, experimentara un placer por ese mundo y una admiración las personas que se dedican a ello.

"Niña Almodóvar"

Pocas personas pueden presumir de haber disfrutado de un debut artístico bajo la dirección del consagrado director Pedro Almodóvar, como puede hacer Manuela. Aunque eso la convertiría en 'chica Almodovar' ella no se consideraría más que "niña Almodóvar", y expresa el que sería uno de sus grandes sueños: "Quiero ser chica Almodóvar, mujer Almodóvar, o abuela Almodóvar, lo que sea".

El cine 'de lado' y vuelta 'a lo grande'

Manuela Velasco detalla cómo su vuelta a la gran pantalla fue lo más exitosa que una artista podía esperar. Después de "muchos años" de carrera como presentadora (más de 10) de distintos programas de televisión, la primera película "importante" en la que trabajó, ya de adulta, fue 'Rec'. Actuación por la que recibió el Premio Goya a mejor actriz revelación en 2008.

Justicia poética

La actriz cuenta cómo las circunstancias que rodearon la película, hicieron de la experiencia algo todavía más bonito: "Mi vocación era de actriz y no lo conseguía, no era fácil. Entonces el primer trabajo, así importante, es para hacer de reportera. Todos los compañeros de la televisión cuando la película fue tan bien, decían 'bueno, hay algo de justicia poética'. Parece que has estado haciendo un training de 10 años para prepararte para este personaje por el que ganas un goya".

"Mi amor por la interpretación es amor al teatro"

Volviendo a la manera en la que comenzó su carrera como actriz, Manuela Velasco afirma que su devoción por la actuación nace de su "amor al teatro" y reconoce que al principio empezó "más haciendo tele y cine, y teatro no conseguía y me encantaba". Proseguía la intérprete asegurando, "eso no es lo que yo deseaba", y sentenciaba: "Yo el amor por la interpretación lo aprendí con mi tía, yendo a verla al teatro siempre, todo el tiempo".

Concha

A Manuela Velasco se le ilumina la cara cuando recuerda a su tía, una de las actrices españolas más reconocidas de todos los tiempos. Hoy reconoce la paciencia de Concha Velasco y sus compañeros en la época en la que Manuela, de niña, pasaba "todo el día en el camerino, entre cajas, mirándola desde el patio de butacas", muchas veces en compañía también de sus primos.

En esa época empezó a sentir admiración por la capacidad de concentración que tenía la gran y versátil artista: "Me encantaba verla, el 'fuera-dentro', como podía estar hablando conmigo de cualquier cosa y cuando la tocaba, se transformaba. Completamente concentrada, lo daba todo ahí, volvía a salir. Dejar de ser Concha y pasar a ser Carmen Carmen, era algo hermosísimo".

"Todo un país haciendo duelo"

Admite Manuela que "ha sido un proceso muy difícil" pese a que la noticia de su muerte fuera más o menos "esperable". Al mismo tiempo asegura "lo más difícil de gestionar fue una cosa hermosísima, que fue el inmenso amor de todo un país, todo un país haciendo duelo y con unas ganas enormes de expresar su cariño y admiración a la familia".