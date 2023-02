Manuel Díaz, 'El Cordobés': "La primera conversación con mi padre fue muy chula"

"Esto estaba programado en mi vida. Os doy las gracias (dirigiéndose a la prensa) porque siempre habéis estado a mi lado y la ocasión lo merece, de verdad". Manuel Díaz, "El Cordobés", no puede disimular la felicidad que le ha provocado el reencuentro con su padre. Hoy ha comparecido radiante en el acto de presentación de una corrida benéfica en la que tomará parte el próximo 25 de marzo en Navalcarnero (Madrid). Los fondos recaudados se destinarán a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Una conversación "chula, chula"

En el posado previo al acto, el diestro se ha dirigido en un tono distendido a los medios que le han preguntado cómo fue la primera conversación con su padre. Entre risas ha contestado: "ah, bueno, eso ya lo contaré, pero chula, chula". El Cordobés sigue exultante cuando apenas han pasado 48 horas desde que publicase en sus redes sociales la que él mismo definió como "la foto de mi VIDA".

En el acto ha estado presente un equipo de Espejo Público. Nuestra compañera Mabel Redondo, que ya adelantó detalles desconocidos de la intrahistoria de esa fotografía, ha dado nuevos datos que corroboran el dulce momento por el que pasa la relación de los dos toreros. La periodista ha desvelado que ambos "hablan constantemente" y que según le han contado amigos comunes, a alguno de ellos le ha sucedido que "estaba hablando con Manuel Díaz por teléfono y cortó la llamada porque le estaba entrando otra de su padre".

Manuel Díaz no ha querido hacer muchas más declaraciones para no eclipsar la presentación del acto, pero sí ha dado las gracias a los medios "porque siempre habéis estado a mi lado y la ocasión lo merece, la verdad. Pero es todo tan mágico, tan fantástico, que no quiero mezclar cosas. Hoy estamos en esto, pero todo esto es vuestro también porque habéis estado a mi lado".

En la presentación de ese festejo benéfico, Manuel Díaz ha estado acompañado por sus hijos Alba y Manuel, y el acto ha contado también con la presencia de la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, reconocida aficionada a los toros.