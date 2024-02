Eva, viuda de un guardia civil que murió persiguiendo un narco, entiende a la mujer que rechazó a Marlaska: "A mi me mandaron callar"

Fermín Cabezas, Guardia Civil, moría luchando contra el narcotráfico el 30 de mayo de 2019. Su moto colisionó mientras perseguía a un coche cargado de droga, en concreto trasportaban 200 kilos de hachís. Los hechos ocurrieron cuando un Peugeot 308 circulaba por la autovía A-381 sentido Algeciras. Varios guardias civiles iban siguiendo al vehículo y avisaron a los compañeros, entre ellos Fermín cabezas, para que les dieran el alto.

A la altura del kilómetro 71 le indicaron al Peugeot que parase, pero se dio a la fuga. Los agentes que le habían dado el alto lo siguieron. Se inició así una persecución. En un momento determinado uno de los guardias civiles, Fermín Cabezas, conseguía ponerse a la altura del vehículo e incluso llegaron a tocarse. En el punto kilométrico 113, a la altura de Los Barrios, el coche fugado adelantó, por el arcén, a un camión, que tuvo que frenar, lo que provocó que el agente colisionara contra el camión y saliera despedido.

Cinco años después de los hechos su viuda, Eva Calvo, afirma: "Es muy doloroso, verdaderamente te deja muerta en vida". Sabe y entiendo el sufrimiento que están viviendo los familiares de los agentes fallecido en Barbate y se pone en su pellejo:" Es muy duro, el duelo es muy duro, eso no se asimila".

Comprende a la viuda que rechazó la condecoración de Marlaska

También ha querido dejar claro que comprende al 100% la actitud de la viuda que rechazó que el ministro Grande-Marlaska le impusiera una condecoración a su marido fallecido y añade: "Las cosas hay que darlas en vida, no en muerte". Además empatiza mucho más porque ha revelado que a ella le ocurrió algo similar: "Yo también salté, pero era el protocolo y me mandaron callar", no quería tampoco ninguna medalla para su marido.

Eva sigue sintiendo mucha rabia. El responsable de la muerte de su marido, el único acusado, que es quien conducía el coche sigue en libertad: "es indignante que no los metan donde tienen que estar, que es presos". Este único acusado, tras cumplir prisión preventiva, quedó en libertad a la espera de juicio y se dio a la fuga. El juicio tuvo que suspenderse porque fueron incapaces de dar con él.

En 2019, cuando todo pasó, su hijo tenía diez años hoy con 15 Eva confiesa que no quieren que le hablen de su padre que no quiere que le digan nada de esos días tan terribles. Lo ocurrido en Barbate les ha removido, saben el dolor por el que están pasando las familias afectadas ahora y les envía un mensaje de apoyo: "Les mando mucha fuerza, mucho ánimo y que sigan adelante por esos niños, lo tenemos que hacer por nuestros hijos.

