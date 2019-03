Una madre y sus 3 hijos puede quedarse en la calle por una deuda de 2.500 euros

Ella trabajaba como cuidadora en el trayecto de un autobús de niños con problemas, pero en octubre su bebé cogió tos ferina y dejó de ir a trabajar con lo que se quedó sin empleo. Desde entonces no paga el alquiler. "Desde que el niño cogió tos ferina las cosas han ido de mal en peor. El casero me ha amenazado si no dejo la casa. Le he retirado la denuncia como signo de buena voluntad, pero no se que vamos a hacer", afirma.

Sobrevive gracias a la ayuda de los familiares pero con apenas 400 euros al mes, las cuentas no cuadran. Debe 2.500 euros al mes y lleva casi 20 meses en el paro. La orden de desahucio nes inminente y Silvia ya tiene todas sus cosas empaquetadas. Si se queda en la calle, no sabe dónde acabará.