Una madre podría ir a la cárcel por no pagar la pensión a su exmarido

NO TIENE RECURSOS ECONÓMICOS

Carmen tiene dos hijos de 8 y 9 años y gana 383€ al mes empalmando trabajos precarios. No tiene la custodia de sus hijos por su precaria situación pero tiene que pagar los gastos de alimentos al padre y ella no puede. de hecho, si no le paga 5.000 euros, deberá ingresar en prisión.