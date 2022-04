La madre del niño presuntamente asesinado por su padre en Sueca acude al juzgado: "Está muerta en vida"

El acusado de terminar con la vida de su hijo de 11 años de dos puñaladas ha acudido a declarar a los juzgados de Sueca. En medio de un gran dispositivo de seguridad de la Guardia Civil el hombre, de 45 años, ha entrado en los juzgados en torno a las 11.00 horas.

Una treintena de vecinos se han congregado a los alrededores de los juzgados para increparle con pancartas al grito de "asesino". A la llegada del presunto parricida se han vivido momentos de mucha tensión, entre ellos había algunos familiares de la madre del niño que se han mostrado visiblemente emocionados.

Se investiga el error de comunicación que se produjo entre los juzgados ya que no se cruzaron los datos de la denuncia por violencia de género en la causa del divorcio y pese a que se dictó una orden de alejamiento del padre a la madre no se le retiró el régimen de custodia compartida.

Los padre del niño se habían separado este verano. Semanas después el presunto parricida esperó a la madre en casa de sus suegros. Llevaba encima 2 cuchillos. A partir de ese momento la mujer empezó a temer por su vida y le denunció. Según fuentes de la familia el padre era adicto al alcohol y no cumplía con el régimen de visitas dictado, ya que no se encontraba en condiciones. Tan solo veía al niño esporádicamente algunas horas, momento en el que no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia.

El pasado domingo le pidió a la madre que le llevara al niño a su domicilio de Sueca. El sábado el pequeño había cumplido 11 años y el padre dijo que quería comer con el menor. Momentos después de que la madre le dejara en la casa de su progenitor el niño la llamó y le pidió que le fuera a recoger. Cuando la madre llegó a la vivienda nadie le abría la puerta y comenzó a temerse lo peor. Llamó a la Policía y los agentes encontraron el cuerpo sin vida del pequeño, que presentaba 2 puñaladas.

Este misma mañana en Valencia se está produciendo una reunión al más alto nivel entre Fiscalía, miembros de la judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para analizar qué ha ocurrido y para evitar que esto se vuelva a producir en el futuro.

El juez había citado hoy a todas las partes, también a la madre del niño. La abogada de la progenitora señalaba que no sabía si esta tendría fuerzas para declarar pero finalmente sí ha asistido. "Empezamos la instrucción de la causa penal, se le va a tomar declaración a todas las partes", señalaba la letrada.

La abogada de la madre contaba que en el entierro de su hijo la madre no pudo ni salir a dar 2 pasos para acompañarle: "Esta señora está muerta en vida y no vive ya", afirmaba la abogada sobre la madre del pequeño.

